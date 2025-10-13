Рейтинг@Mail.ru
При ударах ВСУ по харьковским селам разрушены два дома - РИА Новости, 13.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
11:43 13.10.2025
При ударах ВСУ по харьковским селам разрушены два дома
При ударах ВСУ по харьковским селам разрушены два дома
Два дома разрушены в харьковских селах Лиман Второй и Станция Тополи в результате атаки БПЛА ВСУ, пострадавших нет, сообщил глава российской администрации... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T11:43:00+03:00
2025-10-13T11:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
виталий ганчев
харьковская область
украина
При ударах ВСУ по харьковским селам разрушены два дома

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Два дома разрушены в харьковских селах Лиман Второй и Станция Тополи в результате атаки БПЛА ВСУ, пострадавших нет, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"В результате очередной атаки дронами вооружённых формирований Украины разрушены два домовладения в сёлах Лиман Второй и Станция Тополи. Пострадавших среди мирного населения нет", - сообщил Ганчев в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
