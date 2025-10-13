https://ria.ru/20251013/vsu-2047918938.html
При ударах ВСУ по харьковским селам разрушены два дома
Два дома разрушены в харьковских селах Лиман Второй и Станция Тополи в результате атаки БПЛА ВСУ, пострадавших нет, сообщил глава российской администрации... РИА Новости, 13.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
виталий ганчев
харьковская область
украина
харьковская область
украина
ВСУ обстреляли харьковские села Лиман Второй и Станция Тополи