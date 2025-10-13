https://ria.ru/20251013/vsu-2047890738.html
ВСУ нанесли 50 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки
За сутки ВСУ нанесли 50 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. РИА Новости, 13.10.2025
в мире
днепр (река)
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
днепр (река)
херсонская область
новая каховка
в мире, днепр (река), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины
В мире, Днепр (река), Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
