09:21 13.10.2025
ВСУ нанесли 50 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ нанесли 50 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки
За сутки ВСУ нанесли 50 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. РИА Новости, 13.10.2025
в мире
днепр (река)
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
в мире, днепр (река), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины
В мире, Днепр (река), Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
ВСУ нанесли 50 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки

ВСУ за сутки нанесли 50 ударов из артиллерии по Херсонской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Стела города Херсон. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 13 окт - РИА Новости. За сутки ВСУ нанесли 50 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В течение светлого времени дня боевики киевского режима нанесли 29 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 21 артиллерийский обстрел со стороны ВСУ был зафиксирован ночью", - сказал представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись 13 населенных пунктов: Днепряны, Казачьи Лагеря, Новая Каховка, Голая Пристань, Великая Лепетиха, Князе-Григорьевка, Малая Лепетиха, Заводовка, Старая Збурьевка, Новая Маячка, Саги, Горностаевка, Каиры.
Полк С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Силы ПВО уничтожили 16 беспилотников ВСУ над Крымом за час
