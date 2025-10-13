Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки атаковали восемь районов Белгородской области
09:14 13.10.2025
ВСУ за сутки атаковали восемь районов Белгородской области
ВСУ за сутки атаковали восемь районов Белгородской области - РИА Новости, 13.10.2025
ВСУ за сутки атаковали восемь районов Белгородской области
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 8 районов Белгородской области более 80 беспилотниками, 9 мирных жителей ранены, из них мужчина и ребенок... РИА Новости, 13.10.2025
происшествия, белгородская область, шебекино, украина, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Украина, Вячеслав Гладков
ВСУ за сутки атаковали восемь районов Белгородской области

ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 80 беспилотниками

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Последствия обстрела в Белгороде
Последствия обстрела в Белгороде
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Последствия обстрела в Белгороде. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 13 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 8 районов Белгородской области более 80 беспилотниками, 9 мирных жителей ранены, из них мужчина и ребенок находятся в тяжелом состоянии, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 41 населенный пункт попал под удар со стороны Украины. Был выпущен 21 снаряд и зафиксированы атаки 88 беспилотников, из них 35 дронов были сбиты и подавлены над регионом. За отчетный период различные разрушения выявлены в трех многоквартирных домах, 10 частных домовладениях, предприятии, двух коммерческих объектах, сельхозпредприятии и 23 транспортных средствах.
Здание суда в Белгороде, по которому ВСУ ударили беспилотником самолетного типа.
Число пострадавших при атаке ВСУ в Белгороде увеличилось до двух
6 июня, 14:10
Ракитянском районе посёлки Пролетарский, Ракитное и село Введенская Готня атакованы 6 беспилотниками. В посёлке Пролетарский в результате атаки БПЛА на грузовой автомобиль ранен мужчина. Он госпитализирован в областную клиническую больницу. В посёлке повреждены 4 транспортных средства. Количество пострадавших от удара дрона по коммерческому объекту на участке автодороги Ракитное - Белгород увеличилось до четырёх человек. Трое из них продолжают лечение в больницах. По оценке медиков, один из пострадавших в тяжёлом состоянии... Ещё один мирный житель ранен при атаке беспилотника на грузовой автомобиль в посёлке Ракитное. Мужчина госпитализирован", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе совершены атаки 9 беспилотников, из которых 7 сбиты и подавлены, в Валуйском округе нанесены удары 15 беспилотников, 6 из которых подавлены и сбиты. По данным главы области, Борисовский и Волоконовский районы атакованы 4 беспилотниками, в Грайворонском округе выпущено 9 боеприпасов и произведены атаки 25 беспилотников, ранен мужчина. В Краснояружском районе пять населенных пунктов подверглись обстрелам с применением 12 боеприпасов и атакам 5 БПЛА, уточнил губернатор.
"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Маломихайловка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка совершены атаки 24 беспилотников, 15 из которых подавлены и сбиты. В городе Шебекино после детонации дрона возле МКД пострадали двое детей. Один мальчик госпитализирован в детскую областную клиническую больницу. По оценке медиков, состояние тяжёлое. Второму ребёнку провели необходимые обследования, предварительный диагноз не подтвердился", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Фрагмент боеприпаса
Гладков рассказал об атаках ВСУ в Белгородской области
Вчера, 15:15
 
ПроисшествияБелгородская областьШебекиноУкраинаВячеслав Гладков
 
 
