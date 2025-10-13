ВСУ за сутки атаковали восемь районов Белгородской области

БЕЛГОРОД, 13 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 8 районов Белгородской области более 80 беспилотниками, 9 мирных жителей ранены, из них мужчина и ребенок находятся в тяжелом состоянии, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.