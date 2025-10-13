ВСУ за сутки атаковали восемь районов Белгородской области

БЕЛГОРОД, 13 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 8 районов Белгородской области более 80 беспилотниками, 9 мирных жителей ранены, из них мужчина и ребенок находятся в тяжелом состоянии, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 41 населенный пункт попал под удар со стороны Украины. Был выпущен 21 снаряд и зафиксированы атаки 88 беспилотников, из них 35 дронов были сбиты и подавлены над регионом. За отчетный период различные разрушения выявлены в трех многоквартирных домах, 10 частных домовладениях, предприятии, двух коммерческих объектах, сельхозпредприятии и 23 транспортных средствах.
"В Ракитянском районе посёлки Пролетарский, Ракитное и село Введенская Готня атакованы 6 беспилотниками. В посёлке Пролетарский в результате атаки БПЛА на грузовой автомобиль ранен мужчина. Он госпитализирован в областную клиническую больницу. В посёлке повреждены 4 транспортных средства. Количество пострадавших от удара дрона по коммерческому объекту на участке автодороги Ракитное - Белгород увеличилось до четырёх человек. Трое из них продолжают лечение в больницах. По оценке медиков, один из пострадавших в тяжёлом состоянии... Ещё один мирный житель ранен при атаке беспилотника на грузовой автомобиль в посёлке Ракитное. Мужчина госпитализирован", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе совершены атаки 9 беспилотников, из которых 7 сбиты и подавлены, в Валуйском округе нанесены удары 15 беспилотников, 6 из которых подавлены и сбиты. По данным главы области, Борисовский и Волоконовский районы атакованы 4 беспилотниками, в Грайворонском округе выпущено 9 боеприпасов и произведены атаки 25 беспилотников, ранен мужчина. В Краснояружском районе пять населенных пунктов подверглись обстрелам с применением 12 боеприпасов и атакам 5 БПЛА, уточнил губернатор.
"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Маломихайловка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка совершены атаки 24 беспилотников, 15 из которых подавлены и сбиты. В городе Шебекино после детонации дрона возле МКД пострадали двое детей. Один мальчик госпитализирован в детскую областную клиническую больницу. По оценке медиков, состояние тяжёлое. Второму ребёнку провели необходимые обследования, предварительный диагноз не подтвердился", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.