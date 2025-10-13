Рейтинг@Mail.ru
Командир полка ВСУ после застолья проспал контратаку - РИА Новости, 13.10.2025
06:53 13.10.2025
Командир полка ВСУ после застолья проспал контратаку
Провальная попытка ВСУ контратаковать в районе Кондратовки на сумском направлении не была поддержана 225-м полком, так как их командир заснул после застолья,... РИА Новости, 13.10.2025
2025
безопасность, вооруженные силы украины
Безопасность, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Провальная попытка ВСУ контратаковать в районе Кондратовки на сумском направлении не была поддержана 225-м полком, так как их командир заснул после застолья, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По данным силовиков, ВСУ попытались контратаковать в районе Кондратовки на сумском направлении, но штурмовая группа была полностью уничтожена.
Члены подразделения Шестой полк ССО Рейнджеры ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
"Становится только хуже". На Западе раскрыли, чего боятся ВСУ в зоне СВО
Вчера, 22:39
"В штурмовых действиях не принимали участия подразделения 225-го отдельного штурмового полка ВСУ. Военнослужащие управления полка занимались поиском своего командира Олега Ширяева, бесследно исчезнувшего после застолья в честь празднования дня специалистов логистического обеспечения ВСУ", - сказал собеседник агентства.
По его словам, к исходу дня Ширяев был найден спящим в одном из заброшенных зданий в районе дислокации штаба полка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Вооруженные силы Украины
 
 
