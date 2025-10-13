МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Провальная попытка ВСУ контратаковать в районе Кондратовки на сумском направлении не была поддержана 225-м полком, так как их командир заснул после застолья, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По данным силовиков, ВСУ попытались контратаковать в районе Кондратовки на сумском направлении, но штурмовая группа была полностью уничтожена.

"В штурмовых действиях не принимали участия подразделения 225-го отдельного штурмового полка ВСУ. Военнослужащие управления полка занимались поиском своего командира Олега Ширяева, бесследно исчезнувшего после застолья в честь празднования дня специалистов логистического обеспечения ВСУ", - сказал собеседник агентства.