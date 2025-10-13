https://ria.ru/20251013/vsu-2047878002.html
Командир полка ВСУ после застолья проспал контратаку
безопасность
вооруженные силы украины
2025
Командир полка ВСУ после застолья проспал контратаку в районе Кондратовки
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Провальная попытка ВСУ контратаковать в районе Кондратовки на сумском направлении не была поддержана 225-м полком, так как их командир заснул после застолья, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По данным силовиков, ВСУ
попытались контратаковать в районе Кондратовки на сумском направлении, но штурмовая группа была полностью уничтожена.
"В штурмовых действиях не принимали участия подразделения 225-го отдельного штурмового полка ВСУ. Военнослужащие управления полка занимались поиском своего командира Олега Ширяева, бесследно исчезнувшего после застолья в честь празднования дня специалистов логистического обеспечения ВСУ", - сказал собеседник агентства.
По его словам, к исходу дня Ширяев был найден спящим в одном из заброшенных зданий в районе дислокации штаба полка.