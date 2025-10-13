Рейтинг@Mail.ru
ВСУ убили 88-летнюю жительницу Ямполя в ДНР - РИА Новости, 13.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
06:12 13.10.2025 (обновлено: 09:53 13.10.2025)
ВСУ убили 88-летнюю жительницу Ямполя в ДНР
ВСУ убили 88-летнюю жительницу Ямполя в ДНР
Украинские военнослужащие расстреляли в Ямполе 88-летнюю женщину, рассказала РИА Новости беженка Наталья Гуркина. РИА Новости, 13.10.2025
2025
ямполь, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ямполь, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ убили 88-летнюю жительницу Ямполя в ДНР

Беженка Гуркина рассказала, что ВСУ расстреляли 88-летнюю жительницу Ямполя

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные несут противотанковые мины
Украинские военные несут противотанковые мины - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные несут противотанковые мины . Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 окт — РИА Новости. Украинские военнослужащие расстреляли в Ямполе 88-летнюю женщину, рассказала РИА Новости беженка Наталья Гуркина.
"Они с дронов, из польских пулеметов стреляли. Начали с соседа, потом по нам. И во время этого убивают его маму, она была уже престарелая, 88 лет. А ему ранило голову сильно осколком", — сказала собеседника агентства.
Она добавила, что пострадавший мужчина был вынужден вынести погибшую мать к порогу соседнего дома, чтобы ее тело не сгорело в пожаре.
В конце сентября глава ДНР Денис Пушили рассказал, что в поселке Ямполь завязались серьезные бои. На прошлой неделе начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что российские войска уже контролируют большую часть поселка и продолжают продвижение.
Пенсионер Александр Григорьев из Курской области, над которым издевались солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
ВСУ убили курского пенсионера, издевательства над которым снимали на видео
