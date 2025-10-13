https://ria.ru/20251013/vsu-2047876108.html
ВСУ убили 88-летнюю жительницу Ямполя в ДНР
Украинские военнослужащие расстреляли в Ямполе 88-летнюю женщину, рассказала РИА Новости беженка Наталья Гуркина. РИА Новости, 13.10.2025
ямполь
донецкая народная республика
2025
ДОНЕЦК, 13 окт — РИА Новости. Украинские военнослужащие расстреляли в Ямполе 88-летнюю женщину, рассказала РИА Новости беженка Наталья Гуркина.
"Они с дронов, из польских пулеметов стреляли. Начали с соседа, потом по нам. И во время этого убивают его маму, она была уже престарелая, 88 лет. А ему ранило голову сильно осколком", — сказала собеседника агентства.
Она добавила, что пострадавший мужчина был вынужден вынести погибшую мать к порогу соседнего дома, чтобы ее тело не сгорело в пожаре.
В конце сентября глава ДНР
Денис Пушили рассказал, что в поселке Ямполь
завязались серьезные бои. На прошлой неделе начальник Генштаба Валерий Герасимов
доложил президенту Владимиру Путину
, что российские войска уже контролируют большую часть поселка и продолжают продвижение.