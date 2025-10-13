Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:37 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/vsu-2047872133.html
Украинские боевики используют мусоровозы для доставки воды
2025-10-13T04:37:00+03:00
2025-10-13T04:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
работино
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
работино
в мире, запорожская область, работино, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Работино, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Украинские боевики используют мусоровозы для доставки воды

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТОКМАК, 13 окт - РИА Новости. Украинские боевики используют мусоровозы и другую гражданскую технику для доставки провизии и воды на свои позиции в районе Орехова (Запорожская область), рассказал РИА Новости командир отделения ударных БПЛА 417-го отдельного разведывательного батальона 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" ВС РФ с позывным "Скат".
"(ВСУ - ред.) перешли на снабжение своих позиций гражданскими машинами. Было замечено, как они перевозили в контейнере мусоровоза коробки. И перегружали на военные машины. Водовоз набирал воду вблизи позиций противника для развоза дальше", - сказал "Скат".
Члены подразделения Шестой полк ССО Рейнджеры ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
"Становится только хуже". На Западе раскрыли, чего боятся ВСУ в зоне СВО
Вчера, 22:39
Он отметил, что места, где был замечен гражданский и коммунальный транспорт - это зона ведения боевых действий, там располагаются военные позиции.
"Это юго-западная окраина Орехова. До позиций противника порядка 500 метров. Это сугубо военная территория. Гражданские там не живут и не находятся. Это зона боевых действий. Гражданские там быть не могут", - отметил "Скат".
Он предположил, что противник мог прибегнуть к использованию гражданского транспорта из-за нехватки техники.
"Пользуются гражданской, потому что другой техники нет. Мы постарались - достаточно плодотворная работа. Уничтожили порядка трех бронированных боевых машин за последнее время на дороге между Ореховом и Работино. Соответственно, с техникой у них сейчас большие проблемы", - добавил командир.
Ранее "Скат" сообщил РИА Новости, что подразделения ударных БПЛА 417-го отдельного разведывательного батальона 42-й гвардейской дивизии смогли установить контроль над дорогой в глубоком тылу ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьРаботиноВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
