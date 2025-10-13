Священник рассказал, как война меняет мировоззрение украинцев

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Русским и украинцам важно не возненавидеть друг друга и пережить разделение, которое началось в 90-е годы, сейчас на Украине люди - в плену у преступного режима, его пропаганды, также многие до сих пор не переболели "глупой, лживой американо-европейской мечтой", впрочем, война постепенно меняет их мировоззрение, рассказал в интервью РИА Новости Военный священник кавалер ордена Мужества, насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры иеромонах Гурий (Гусев).

Ранее президент России Владимир Путин наградил иеромонаха Гурия орденом Мужества. Отец Гурий пояснил РИА Новости, что он удостоен этой награды за помощь подразделению морской пехоты РФ в боевой обстановке, в частности, "за духовную поддержку и выполнение других задач, которые допустимы для священника", и что он "как священник принимал непосредственное участие в отражении контрнаступления ВСУ " летом 2023 года на Запорожском фронте у поселка Работино

"Противник дерется хорошо, потому что мы братские народы - из одного "мяса", буквально одним миром мазаны. Самое важное в такой тяжелой ситуации - и им, и нам - не озлобляться, не возненавидеть друг друга. Нам надо пережить эту общую беду, которая случилась с нами - я не про СВО, а про разделение, которое началось ещё в далеких 90-х, после развала СССР", - заявил РИА Новости иеромонах Гурий.

Он подчеркнул, что Россия не сражается с украинским народом. "Нас всех в это втянул Запад - а им все равно, что происходит с украинцами, им выгодно в конечном счете, что русские по духу и вере люди убивают таких же русских. Это просто программа по разделению и уничтожению нашего большого, единого народа, а также исторически единого государства. И одуматься в этой ситуации, прежде всего, конечно, должны сами украинцы. На Украине люди в плену у преступного режима, его действий, идеологии, пропаганды. И, вероятно, многие там до сих пор не переболели этой глупой, лживой американо-европейской мечтой, пришедшей из 90-х годов", - считает священник.

Вместе с тем он выразил мнение, что война постепенно меняет мировоззрение украинцев. "И я надеюсь, что победит здравый смысл и дипломатия, потому что мир и жизнь - высшая ценность. Но я также уверен, потому что видел это сам: если придется, мы будем драться, воевать столько, сколько необходимо. И для этого у нас есть все средства. Верховный главнокомандующий все делает правильно. Мы должны остановить зло, которое в мире творится, - сделать это честно, по-настоящему, как это положено русскому человеку, как это и было всегда в истории", - добавил собеседник агентства.