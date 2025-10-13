Рейтинг@Mail.ru
Священник рассказал, как война меняет мировоззрение украинцев - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:09 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/voyna-2047882420.html
Священник рассказал, как война меняет мировоззрение украинцев
Священник рассказал, как война меняет мировоззрение украинцев - РИА Новости, 13.10.2025
Священник рассказал, как война меняет мировоззрение украинцев
Русским и украинцам важно не возненавидеть друг друга и пережить разделение, которое началось в 90-е годы, сейчас на Украине люди - в плену у преступного... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T08:09:00+03:00
2025-10-13T08:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
работино
сергий радонежский
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b43a44b49e324d397a63d8799193dc56.jpg
https://ria.ru/20251013/krasnoarmeysk-2047873974.html
https://ria.ru/20251013/spetsoperatsiya-2047870888.html
россия
работино
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_f8b108ddf41350bcfd270a16a22d6c95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, работино, сергий радонежский, украина, лев гумилев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Работино, Сергий Радонежский, Украина, Лев Гумилев
Священник рассказал, как война меняет мировоззрение украинцев

Военный священник рассказал, как изменилось мировоззрение украинцев с начала СВО

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Русским и украинцам важно не возненавидеть друг друга и пережить разделение, которое началось в 90-е годы, сейчас на Украине люди - в плену у преступного режима, его пропаганды, также многие до сих пор не переболели "глупой, лживой американо-европейской мечтой", впрочем, война постепенно меняет их мировоззрение, рассказал в интервью РИА Новости Военный священник кавалер ордена Мужества, насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры иеромонах Гурий (Гусев).
Ранее президент России Владимир Путин наградил иеромонаха Гурия орденом Мужества. Отец Гурий пояснил РИА Новости, что он удостоен этой награды за помощь подразделению морской пехоты РФ в боевой обстановке, в частности, "за духовную поддержку и выполнение других задач, которые допустимы для священника", и что он "как священник принимал непосредственное участие в отражении контрнаступления ВСУ" летом 2023 года на Запорожском фронте у поселка Работино.
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
На Западе рассказали о катастрофе с ВСУ в ключевом городе в ДНР
05:19
"Противник дерется хорошо, потому что мы братские народы - из одного "мяса", буквально одним миром мазаны. Самое важное в такой тяжелой ситуации - и им, и нам - не озлобляться, не возненавидеть друг друга. Нам надо пережить эту общую беду, которая случилась с нами - я не про СВО, а про разделение, которое началось ещё в далеких 90-х, после развала СССР", - заявил РИА Новости иеромонах Гурий.
Он подчеркнул, что Россия не сражается с украинским народом. "Нас всех в это втянул Запад - а им все равно, что происходит с украинцами, им выгодно в конечном счете, что русские по духу и вере люди убивают таких же русских. Это просто программа по разделению и уничтожению нашего большого, единого народа, а также исторически единого государства. И одуматься в этой ситуации, прежде всего, конечно, должны сами украинцы. На Украине люди в плену у преступного режима, его действий, идеологии, пропаганды. И, вероятно, многие там до сих пор не переболели этой глупой, лживой американо-европейской мечтой, пришедшей из 90-х годов", - считает священник.
Вместе с тем он выразил мнение, что война постепенно меняет мировоззрение украинцев. "И я надеюсь, что победит здравый смысл и дипломатия, потому что мир и жизнь - высшая ценность. Но я также уверен, потому что видел это сам: если придется, мы будем драться, воевать столько, сколько необходимо. И для этого у нас есть все средства. Верховный главнокомандующий все делает правильно. Мы должны остановить зло, которое в мире творится, - сделать это честно, по-настоящему, как это положено русскому человеку, как это и было всегда в истории", - добавил собеседник агентства.
"Когда-то преподобный Сергий Радонежский благословил русских подняться, объединиться и встать на защиту своего Отечества. Как сказал Лев Гумилев, на Куликово поле пришли москвичи, владимирцы и так далее, а вернулись – русские. Это была точка возрождения русского народа. А сейчас Запад его пытается снова поделить на части. Но этого не должно произойти. Хорошо сказал однажды святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл: покуда наше единство будет безупречным, мы будем обладать силой. Полностью поддерживаю эту мысль: мы непобедимы, когда едины. Так было и будет", - заключил иеромонах.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Раненый житель Ямполя в ДНР три дня шел к российским позициям
04:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныРаботиноСергий РадонежскийУкраинаЛев Гумилев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала