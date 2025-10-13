Рейтинг@Mail.ru
Воробьев: более 1,2 тыс единиц коммунальной техники закупили в Подмосковье - РИА Новости, 13.10.2025
Новости Подмосковья
 
17:35 13.10.2025
Воробьев: более 1,2 тыс единиц коммунальной техники закупили в Подмосковье
Свыше 1,2 тысячи единиц коммунальной техники закупили в Подмосковье за последние три года, благодаря этому парк обновился на 40%, сообщил губернатор Московской... РИА Новости, 13.10.2025
Воробьев: более 1,2 тыс единиц коммунальной техники закупили в Подмосковье

Воробьев: парк коммунальной техники Подмосковья обновился на 40%

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Свыше 1,2 тысячи единиц коммунальной техники закупили в Подмосковье за последние три года, благодаря этому парк обновился на 40%, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Мы регулярно закупаем коммунальную технику. Только за последние три года – более 1,2 тысячи единиц. Теперь очень важно, чтобы эта техника работала, а не стояла, чтобы мы видели, какие участки приоритизированы в случае снегопада и так далее. В том числе для этого, как и в других сферах ЖКХ, мы внедряем цифровые решения и единый стандарт работы", - сказал Воробьев, слова которого приводятся пресс-службой губернатора и правительства региона.
В пресс-службе уточнили, что за три года в Подмосковье закупили 1264 единицы коммунальной техники, благодаря чему парк обновился на 40%. Сейчас в области насчитываются 3,2 тысячи тракторов, погрузчиков, самосвалов, комбинированных дорожных машин. В следующем году дооснащение продолжится в рамках программы льготного лизинга от Дом.РФ. За чистотой в регионе следят около 8 тысяч дворников, а также порядка 2 тысяч дорожных рабочих муниципальных бюджетных учреждений.
"Сейчас все маршруты, на которые выходят для уборки коммунальщики, стали едиными (тротуар, подход к соцобъекту, двор и примыкающий проезд). Они собраны в "Яндекс.Конструкторе", что позволяет более рационально выстраивать логистику и, соответственно, экономить время и ресурсы на уборку", - говорится в сообщении.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
В уборке подмосковных дорог зимой будут участвовать 3,1 тыс человек
Вчера, 17:26
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)РоссияАндрей Воробьев
 
 
