Военнослужащему вынесли приговор за самовольный уход с позиции в ДНР

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 окт - РИА Новости. Южно-Сахалинский гарнизонный суд признал военнослужащего виновным в самовольном оставлении места службы и приговорил к 7,5 года колонии, сообщает пресс-служба инстанции.

"За совершение преступления, предусмотренного частью 5 статьи 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы) военнослужащий К. признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет шесть месяцев", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, мужчина будет отбывать срок в исправительной колонии строгого режима, так как он уже имел судимость и за ним признан опасный рецидив преступлений.

Как отмечает пресс-служба ведомства, сахалинца взяли под стражу в зале суда, однако приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.