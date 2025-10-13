Рейтинг@Mail.ru
Военнослужащему вынесли приговор за самовольный уход с позиции в ДНР - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:29 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/voennyy-2047884355.html
Военнослужащему вынесли приговор за самовольный уход с позиции в ДНР
Военнослужащему вынесли приговор за самовольный уход с позиции в ДНР - РИА Новости, 13.10.2025
Военнослужащему вынесли приговор за самовольный уход с позиции в ДНР
Южно-Сахалинский гарнизонный суд признал военнослужащего виновным в самовольном оставлении места службы и приговорил к 7,5 года колонии, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T08:29:00+03:00
2025-10-13T08:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сахалин
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
https://ria.ru/20251013/voyna-2047882420.html
https://ria.ru/20251013/spetsoperatsiya-2047873505.html
донецкая народная республика
сахалин
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, сахалин, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Сахалин, Происшествия, Россия
Военнослужащему вынесли приговор за самовольный уход с позиции в ДНР

Военнослужащему дали 7,5 года колонии за самовольный уход с позиции в ДНР

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 окт - РИА Новости. Южно-Сахалинский гарнизонный суд признал военнослужащего виновным в самовольном оставлении места службы и приговорил к 7,5 года колонии, сообщает пресс-служба инстанции.
"За совершение преступления, предусмотренного частью 5 статьи 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы) военнослужащий К. признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет шесть месяцев", - говорится в сообщении.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Священник рассказал, как война меняет мировоззрение украинцев
08:09
По информации пресс-службы, мужчина будет отбывать срок в исправительной колонии строгого режима, так как он уже имел судимость и за ним признан опасный рецидив преступлений.
Как отмечает пресс-служба ведомства, сахалинца взяли под стражу в зале суда, однако приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.
В судебном заседании установлено, что военнослужащий 6 февраля 2024 года самовольно оставил свое подразделение войсковой части, находящееся в зоне проведения специальной военной операции в ДНР. Мужчину задержали 25 июля 2025 года в анивском селе Троицкое на Сахалине сотрудники военной комендатуры Южно-Сахалинска.
Боевая работа артиллеристов группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
ВСУ ликвидировали колумбийского наемника, желавшего сдаться в плен
05:07
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСахалинПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала