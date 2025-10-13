Рейтинг@Mail.ru
Появились кадры передачи израильских заложников Красному Кресту
12:08 13.10.2025
Появились кадры передачи израильских заложников Красному Кресту
Появились кадры передачи израильских заложников Красному Кресту
в мире
израиль
международный комитет красного креста (мккк)
израиль
Передача израильских заложников сотрудникам Красного Креста
Вот так израильских заложников передавали в Газе сотрудникам Красного Креста. Позже их доставили в Израиль.
в мире, израиль, международный комитет красного креста (мккк)
В мире, Израиль, Международный комитет Красного Креста (МККК)
Появились кадры передачи израильских заложников Красному Кресту

РИА Новости опубликовало кадры передачи Красному Кресту израильских заложников

ГАЗА, 13 окт - РИА Новости. РИА Новости публикует кадры передачи сотрудникам Международного Комитета Красного Креста израильских заложников в городе Газа, которые позже были доставлены в Израиль.
На кадрах видно, как автомобили МККК выезжают из гаражного комплекса, где проходила передача, и куда не были допущены посторонние.
Затем автомобили МККК с уже бывшими заложниками направились в сторону израильской границы.
Ранее сообщалось, что все 20 остававшихся в живых израильских заложников были переданы Израилю. В настоящее время идет процесс передачи палестинских заключенных в соответствии с договоренностями о прекращении войны в Газе.
Красному Кресту передали группу освобожденных израильских заложников
В мире Израиль Международный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
