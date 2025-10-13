https://ria.ru/20251013/video-2047925056.html
Появились кадры передачи израильских заложников Красному Кресту
Появились кадры передачи израильских заложников Красному Кресту - РИА Новости, 13.10.2025
Появились кадры передачи израильских заложников Красному Кресту
РИА Новости публикует кадры передачи сотрудникам Международного Комитета Красного Креста израильских заложников в городе Газа, которые позже были доставлены в... РИА Новости, 13.10.2025
Передача израильских заложников сотрудникам Красного Креста
Вот так израильских заложников передавали в Газе сотрудникам Красного Креста. Позже их доставили в Израиль.
В мире, Израиль, Международный комитет Красного Креста (МККК)
Появились кадры передачи израильских заложников Красному Кресту
РИА Новости опубликовало кадры передачи Красному Кресту израильских заложников