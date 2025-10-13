Рейтинг@Mail.ru
ВЭБ.РФ объявил о конкурсе по направлению "Технологическое лидерство" - РИА Новости, 13.10.2025
09:00 13.10.2025
ВЭБ.РФ объявил о конкурсе по направлению "Технологическое лидерство"
ВЭБ.РФ объявил о конкурсе по направлению "Технологическое лидерство" - РИА Новости, 13.10.2025
ВЭБ.РФ объявил о конкурсе по направлению "Технологическое лидерство"
Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ объявила открытый отбор на должность менеджера по направлению "Технологическое лидерство", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.10.2025
Новости
ВЭБ.РФ объявил о конкурсе по направлению "Технологическое лидерство"

ВЭБ.РФ объявил об открытом конкурсе по направлению "Технологическое лидерство"

© Фото : предоставлено пресс-службой ВЭБ.РФВЭБ.РФ
ВЭБ.РФ - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой ВЭБ.РФ
ВЭБ.РФ
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ объявила открытый отбор на должность менеджера по направлению "Технологическое лидерство", сообщает пресс-служба госкорпорации.
Кандидат должен обладать опытом работы в сфере венчурных инвестиций, корпоративных финансов и анализа бизнес-моделей. Вакансия размещена на карьерном сайте ВЭБа, а также на одном из крупнейших отраслевых порталов.
Главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Наццентра ГЧП Андрей Самохин - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Самохин: География Индекса ВЭБ.РФ расширится до 270 городов
8 октября, 13:37
Отмечается, что в фокусе поиска — специалисты с высшим образованием ("Экономика", "Финансы и кредит" или "Банковское дело"), имеющие опыт работы по специальности не менее двух лет. Обязательны владение английским языком на уровне не ниже C1, развитые навыки построения финансовых моделей, подготовки инвестиционных меморандумов и анализа рынка.
Ключевые навыки и компетенции, которыми должен обладать будущий менеджер направления "Технологическое лидерство": опыт взаимодействия в рамках реализации инвестиционных проектов, участие в структурировании сделок, умение работать в кросфункциональных командах, владение современными методами финансового и конкурентного анализа. Преимуществом станет опыт работы с институтами развития и понимание инструментов государственной поддержки технологических стартапов.
Заявку на конкурс можно отправить на почту hr@veb.ru или через rabota.veb.ru. Отбор пройдет в несколько этапов. Кандидатам предстоит продемонстрировать навыки анализа и проектного мышления. Особое внимание будет уделено способности выстраивать взаимодействие с внутренними и внешними партнерами, а также готовности брать на себя ответственность за результат.
Кроме того, среди обязанностей: участие в работе команды по развитию направления "Технологическое лидерство" группы ВЭБ.РФ; структурирование сделок в венчурных инвестициях; подготовка материалов для кредитного комитета и правления ВЭБ.РФ. Также кандидату предстоит взаимодействовать с клиентами, внутренними подразделениями и институтами развития ВЭБ.РФ. Среди других обязанностей –административная поддержка работы по направлению "Технологическое лидерство"; работа с входящей корреспонденцией, формирование проектного досье и участие в развитии инновационных инициатив.
Технологическое лидерство – одно из пяти ключевых направлений стратегии группы ВЭБ.РФ до 2030 года, наряду с крупными инвестиционными проектами, опорными населенными пунктами и геостратегическими регионами, технологическим лидерством, поддержкой экспорта и предпринимательства, уточнили в пресс-службе. В партнерстве с государством и бизнесом до 2030 года госкорпорация поддержит проекты объемом больше 30 триллионов рублей, включая 15 триллионов с участием ВЭБа.
Стенд российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
ВЭБ: Механизм ГЧП станет доступным в создании аэропортовой инфраструктуры
3 октября, 20:02
 
ВЭБ.РФ (ВЭБ)РоссияБанковское дело
 
 
