ВЭБ.РФ объявил о конкурсе по направлению "Технологическое лидерство"

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ объявила открытый отбор на должность менеджера по направлению "Технологическое лидерство", сообщает пресс-служба госкорпорации.

Кандидат должен обладать опытом работы в сфере венчурных инвестиций, корпоративных финансов и анализа бизнес-моделей. Вакансия размещена на карьерном сайте ВЭБа, а также на одном из крупнейших отраслевых порталов.

Отмечается, что в фокусе поиска — специалисты с высшим образованием ("Экономика", "Финансы и кредит" или "Банковское дело"), имеющие опыт работы по специальности не менее двух лет. Обязательны владение английским языком на уровне не ниже C1, развитые навыки построения финансовых моделей, подготовки инвестиционных меморандумов и анализа рынка.

Ключевые навыки и компетенции, которыми должен обладать будущий менеджер направления "Технологическое лидерство": опыт взаимодействия в рамках реализации инвестиционных проектов, участие в структурировании сделок, умение работать в кросфункциональных командах, владение современными методами финансового и конкурентного анализа. Преимуществом станет опыт работы с институтами развития и понимание инструментов государственной поддержки технологических стартапов.

Заявку на конкурс можно отправить на почту hr@veb.ru или через rabota.veb.ru. Отбор пройдет в несколько этапов. Кандидатам предстоит продемонстрировать навыки анализа и проектного мышления. Особое внимание будет уделено способности выстраивать взаимодействие с внутренними и внешними партнерами, а также готовности брать на себя ответственность за результат.

Кроме того, среди обязанностей: участие в работе команды по развитию направления "Технологическое лидерство" группы ВЭБ.РФ; структурирование сделок в венчурных инвестициях; подготовка материалов для кредитного комитета и правления ВЭБ.РФ. Также кандидату предстоит взаимодействовать с клиентами, внутренними подразделениями и институтами развития ВЭБ.РФ. Среди других обязанностей –административная поддержка работы по направлению "Технологическое лидерство"; работа с входящей корреспонденцией, формирование проектного досье и участие в развитии инновационных инициатив.