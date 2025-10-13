Рейтинг@Mail.ru
06:56 13.10.2025
Эксперт призвал создать сервис, который будет уведомлять об утечках данных
© Fotolia / Sergej Khackimullin
Работа за компьютером
Работа за компьютером
© Fotolia / Sergej Khackimullin
Работа за компьютером. Архивное фото
СИРИУС, 13 окт - РИА Новости. В России для защиты от цифровых угроз нужен сервис, который бы оповещал пользователей, например, на "Госуслугах" о том, что их данные из определенных сервисов находятся в открытом доступе, заявил РИА Новости технический директор "Лаборатории Касперского" Антон Иванов на полях форума "Финополис".
"Если конфиденциальные данные пользователя утекли, "отозвать" их из интернета уже не получится. Однако можно уведомить человека, чтобы он мог, например, оперативно сменить пароль или подготовиться к возможным мошенническим схемам", - сказал он.
Психолог назвала уловки, которые используют телефонные мошенники
03:14
Психолог назвала уловки, которые используют телефонные мошенники
03:14
По словам эксперта, решения, которые уведомляют пользователя об утечках его данных, уже существуют у коммерческих компаний. Однако если бы такой сервис появился на государственном уровне, это потенциально повысило бы осведомленность пользователей.
Например, при входе на "Госуслуги", пользователю бы приходило уведомление о том, что его данные от разных онлайн-площадок утекли. Так, россиянин будет осведомлен о происходящем и сможет быть на шаг впереди мошенников, пояснил эксперт.
Иванов добавил, что утечки происходят вне зависимости от того, как к безопасности своих данных относится человек. Утечки информации могут происходить в том числе вследствие кибератак, злоумышленники могут выкладывать украденные данные в открытый доступ, а мошенники - пользоваться этим.
Иванов считает, что новый механизм об уведомлении об утечках необходим. "Конечно, мы не идеалисты. Мы понимаем, что все не будут читать нотификации, но какая-то часть, обратит на них внимание", - сказал эксперт.
"Не надейся на себя". Как заранее обезопаситься от мошенников
11 октября, 08:00
"Не надейся на себя". Как заранее обезопаситься от мошенников
11 октября, 08:00
 
Технологии Россия Антон Иванов Лаборатория Касперского Общество
 
 
