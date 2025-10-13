Поиски семьи в Красноярском продолжат весной

© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Поисково-спасательные работы после исчезновения семьи с ребенком в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 13 окт – РИА Новости. Поиски пропавшей семьи Усольцевых в Красноярском крае планируются продолжить весной, когда сойдёт снег, однако если поступят новые данные, волонтеры готовы их сразу возобновить, сообщает красноярская региональная общественная организация содействия поисковым работам "Поиск пропавших детей" имени Оксаны Василишиной на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

В воскресенье региональное отделение "ЛизаАлерт" сообщило о завершении активных поисков вечером 12 октября. Поиск переходит в режим точечных задач: теперь ими будут заниматься профессионалы и аттестованные спасатели, выполняя задачи координатора. В региональном управлении Следственного комитета уточняли, что в поиски продолжатся опытными альпинистами и спелеологами, которые обследуют каменные россыпи и пещеры.

По данным волонтеров, работать в условиях непрекращающегося снега в лицо, при сильных порывах ветра и низких температурах просто опасно для здоровья и жизни поисковиков и найти какие-либо следы под плотным слоем снега невозможно.

"Непогода усиливается с каждым днём. А в нашем деле при попытке спасти важно не усугублять ситуацию новыми опасностями. Сейчас мы остаёмся на связи с правоохранительными органами. При поступлении новой информации или официального запроса от полиции, а также при улучшении погодных условий, мы готовы возобновить поиски. Но скорее всего, это произойдёт только весной, когда горы вновь обнажатся от снега", - говорится в сообщении.

Семья Усольцевых потерялась недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. По факту безызвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело органами СУСК.