В Тернополе произошла массовая драка между военными и гражданскими

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Массовая драка произошла в Тернополе на западе Украины между военными в балаклавах и гражданскими, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"В Тернополе массовая драка между военкомами в балаклавах и гражданскими", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Как пишет издание, по предварительным данным, драка произошла после того, как предположительно сотрудники военкомата заблокировали автомобиль тренера местной футбольной команды Сергея Задорожного. Тот смог уехать, но драка продолжилась. При этом люди кричали "Позор" в адрес людей в камуфляже и балаклавах.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.