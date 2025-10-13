В Тернополе произошла массовая драка между военными и гражданскими

Как пишет издание, по предварительным данным, драка произошла после того, как предположительно сотрудники военкомата заблокировали автомобиль тренера местной футбольной команды Сергея Задорожного. Тот смог уехать, но драка продолжилась. При этом люди кричали "Позор" в адрес людей в камуфляже и балаклавах.