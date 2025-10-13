Рейтинг@Mail.ru
В ВСУ признали низкую эффективность мобильных огневых групп против БПЛА - РИА Новости, 13.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
22:08 13.10.2025
В ВСУ признали низкую эффективность мобильных огневых групп против БПЛА
В ВСУ признали низкую эффективность мобильных огневых групп против БПЛА
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
украина
в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Эффективность работы украинских мобильных групп по борьбе с беспилотниками близка к нулю, признал глава фонда, обеспечивающего третий армейский корпус ВСУ Олег Петренко.
"Эффективность огневых мобильных групп близка к нулю, она минимальна. Основные средства, которые имеют эффект в сбитии шахедов - это авиация - вертолеты и самолеты - и РЭБы", - сказал Петренко в комментарии украинскому изданию Новости.LIVE.
Мобильные огневые группы созданы на Украине для ликвидации беспилотников. Для борьбы с дронами группы используют, в частности, зенитные установки и крупнокалиберные пулеметы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
На Западе узнали главную военную тайну России
12 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
