https://ria.ru/20251013/ukraina-2048068893.html
В ВСУ признали низкую эффективность мобильных огневых групп против БПЛА
В ВСУ признали низкую эффективность мобильных огневых групп против БПЛА - РИА Новости, 13.10.2025
В ВСУ признали низкую эффективность мобильных огневых групп против БПЛА
Эффективность работы украинских мобильных групп по борьбе с беспилотниками близка к нулю, признал глава фонда, обеспечивающего третий армейский корпус ВСУ Олег... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T22:08:00+03:00
2025-10-13T22:08:00+03:00
2025-10-13T22:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817586365_0:173:2500:1579_1920x0_80_0_0_353d60bcdc95782be5635440c7527c87.jpg
https://ria.ru/20251012/tayna-2047700973.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817586365_303:194:2266:1667_1920x0_80_0_0_3aee27a147e687826c3888471b92bf9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
В ВСУ признали низкую эффективность мобильных огневых групп против БПЛА
В ВСУ признали правду о работе мобильных огневых групп против БПЛА. Подробности