Украинских военных заставили ремонтировать дом бизнесмена
Украинских военных заставили ремонтировать дом бизнесмена
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Украинских военных заставили класть брусчатку в Львовской области, делать ремонт в доме бизнесмена и восстанавливать памятники на могилах его родственников, пообещав не отправлять их на передовую, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Львовской области
заместитель командира "помогал" знакомому предпринимателю в укладке брусчатки. По его просьбе командир "выделил" нескольких военнослужащих, которые фактически работали на бизнесмена. Деньги, заработанные подчиненными, офицер ВСУ
присваивал себе", - сказал собеседник агентства.
По его словам, работы выполнялись с марта по сентябрь этого года по заказу территориальных общин, с которыми у предпринимателя были заключены договоры.
"Кроме того, военные делали ремонт в доме бизнесмена и восстанавливали памятники на могилах его родственников. За это командир отмазывал "работников" от отправки на передовую", - добавил представитель силовых структур.