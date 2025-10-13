МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Украинских военных заставили класть брусчатку в Львовской области, делать ремонт в доме бизнесмена и восстанавливать памятники на могилах его родственников, пообещав не отправлять их на передовую, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

« "В Львовской области заместитель командира "помогал" знакомому предпринимателю в укладке брусчатки. По его просьбе командир "выделил" нескольких военнослужащих, которые фактически работали на бизнесмена. Деньги, заработанные подчиненными, офицер ВСУ присваивал себе", - сказал собеседник агентства.

По его словам, работы выполнялись с марта по сентябрь этого года по заказу территориальных общин, с которыми у предпринимателя были заключены договоры.