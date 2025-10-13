МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Сотрудники украинского военкомата принудительно мобилизовали эпилептика, он умер в автобусе в ожидании прохождения медкомиссии, при этом причиной смерти официально назвали удар головой об асфальт, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"В черкасском ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) умер мобилизованный, так и не дождавшись медкомиссии", - сказал собеседник агентства.
На Украине в военкомате умер мобилизованный мужчина
3 марта, 13:19
Он отметил, что, по данным украинских СМИ, принудительно мобилизованный страдал эпилепсией.
«
"Его сутки удерживали в ТЦК, а на следующий день отправили на медкомиссию, где он скоропостижно скончался после приступа эпилепсии. Не помогло даже то, что это случилось возле военного госпиталя. Смерть наступила в автобусе, где мобилизованный эпилептик вместе с товарищами по несчастью ожидал своей очереди для прохождения военно-врачебной комиссии", - сказал представитель силовых структур.
Официальной причиной смерти, по его словам, назвали удар головой об асфальт.
"Как мобилизованный мог удариться об асфальт, если он находился в автобусе, в ТЦК не уточняют", - добавил он.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия военкомов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
Мобилизованный умер в военкомате на западе Украины
19 июня, 19:58