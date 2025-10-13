Рейтинг@Mail.ru
Мобилизованный украинец умер от приступа эпилепсии
Специальная военная операция на Украине
 
21:52 13.10.2025
Мобилизованный украинец умер от приступа эпилепсии
Сотрудники украинского военкомата принудительно мобилизовали эпилептика, он умер в автобусе в ожидании прохождения медкомиссии, при этом причиной смерти...
специальная военная операция на украине
в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Сотрудники украинского военкомата принудительно мобилизовали эпилептика, он умер в автобусе в ожидании прохождения медкомиссии, при этом причиной смерти официально назвали удар головой об асфальт, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"В черкасском ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) умер мобилизованный, так и не дождавшись медкомиссии", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что, по данным украинских СМИ, принудительно мобилизованный страдал эпилепсией.
«
"Его сутки удерживали в ТЦК, а на следующий день отправили на медкомиссию, где он скоропостижно скончался после приступа эпилепсии. Не помогло даже то, что это случилось возле военного госпиталя. Смерть наступила в автобусе, где мобилизованный эпилептик вместе с товарищами по несчастью ожидал своей очереди для прохождения военно-врачебной комиссии", - сказал представитель силовых структур.
Официальной причиной смерти, по его словам, назвали удар головой об асфальт.
"Как мобилизованный мог удариться об асфальт, если он находился в автобусе, в ТЦК не уточняют", - добавил он.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия военкомов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраина
 
 
