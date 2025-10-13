https://ria.ru/20251013/ukraina-2048066428.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Чернигове на севере Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Чернигове на севере Украины - РИА Новости, 13.10.2025
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Чернигове на севере Украины
Взрыв прогремел в городе Чернигов на севере Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T21:45:00+03:00
2025-10-13T21:45:00+03:00
2025-10-13T21:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
чернигов
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
https://ria.ru/20251013/ukraina-2048038778.html
чернигов
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чернигов, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Чернигов, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Чернигове на севере Украины
В Чернигове на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв