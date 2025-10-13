Рейтинг@Mail.ru
В США забили тревогу из-за смертоносного оружия России на Украине - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:01 13.10.2025 (обновлено: 19:04 13.10.2025)
https://ria.ru/20251013/ukraina-2048038778.html
В США забили тревогу из-за смертоносного оружия России на Украине
В США забили тревогу из-за смертоносного оружия России на Украине - РИА Новости, 13.10.2025
В США забили тревогу из-за смертоносного оружия России на Украине
Российский ракетный комплекс "Искандер" наносит серьезный урон ВСУ, пишет American Thinker. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T19:01:00+03:00
2025-10-13T19:04:00+03:00
киев
вооруженные силы украины
украина
россия
укрэнерго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947578491_0:14:1733:989_1920x0_80_0_0_52d785a5c320780341e46a399e019797.jpg
https://ria.ru/20251013/ukraina-2047976842.html
https://ria.ru/20251013/armiya-2047815432.html
https://ria.ru/20251013/vsu-2048038482.html
киев
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947578491_199:0:1535:1002_1920x0_80_0_0_26edc060872019c77cfb716ca8e716a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, вооруженные силы украины, украина, россия, укрэнерго
Киев, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Укрэнерго
В США забили тревогу из-за смертоносного оружия России на Украине

AT: “Искандеры" поражают цели на Украине с поразительной точностью. Подробности

© РИА Новости / Министерство обороны России | Перейти в медиабанкВ России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Министерство обороны России
Перейти в медиабанк
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Российский ракетный комплекс "Искандер" наносит серьезный урон ВСУ, пишет American Thinker.
"Российские тактические баллистические ракеты "Искандер", по сообщениям, достигают своих целей с возрастающей точностью, потенциально достигающей 90%. <…> Такой уровень точности делает даже дозвуковые версии смертельно опасными для стационарных военных целей", — говорится в материале.
Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
"Уже не могут скрывать". На Западе заговорили о возможной эвакуации Киева
Вчера, 15:26
Отмечается, что переданные Киеву системы противовоздушной обороны Patriot сталкиваются с трудностями при попытке перехватить эти ракеты.
Мощный удар по энергетике
В прошлую пятницу Минобороны рассказало о массированном ударе по объектам энергетики, питающим предприятия ВПК Украины. Атака стала ответом на террористические удары ВСУ по гражданским объектам в России.
Компания "Укрэнерго" сообщала об аварийных отключениях света в десяти регионах, включая Киевскую, Полтавскую и Сумскую области. Премьер-министр Юлия Свириденко признала существенные повреждения энергетической инфраструктуры.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Армия России нагло обманула всех среди бела дня: такое простить нельзя
Вчера, 08:00
В Киеве произошел блэкаут, в городе наблюдался транспортный коллапс, на некоторых участках метро остановили движение, учебные заведения перешли на дистанционное обучение.
Проблемы со светом были в Днепропетровске, Харькове, Кременчуге. В Кривом Роге часть поездов прибыла с опозданием.
Местные власти объявили о перекрытии движения по плотине к ГЭС в Черкасской области и дамбе Днепровской ГЭС в контролируемой Киевом части Запорожской области, где, помимо этого, повреждения получили объекты газовой инфраструктуры.
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
"Что делать?" Командир полка рассказал о большой проблеме в ВСУ
Вчера, 18:59
 
КиевВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияУкрэнерго
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала