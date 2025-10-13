В США забили тревогу из-за смертоносного оружия России на Украине

"Российские тактические баллистические ракеты "Искандер", по сообщениям, достигают своих целей с возрастающей точностью, потенциально достигающей 90%. <…> Такой уровень точности делает даже дозвуковые версии смертельно опасными для стационарных военных целей", — говорится в материале.