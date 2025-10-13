https://ria.ru/20251013/ukraina-2048002277.html
В Запорожье прогремели взрывы
Взрывы прогремели в понедельник в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "24". РИА Новости, 13.10.2025
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели взрывы