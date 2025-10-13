Рейтинг@Mail.ru
В Раде сообщили о росте цен на пауэрбанки на Украине - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:36 13.10.2025 (обновлено: 16:48 13.10.2025)
https://ria.ru/20251013/ukraina-2048001361.html
В Раде сообщили о росте цен на пауэрбанки на Украине
В Раде сообщили о росте цен на пауэрбанки на Украине - РИА Новости, 13.10.2025
В Раде сообщили о росте цен на пауэрбанки на Украине
Цена на пауэрбанки и зарядные станции стремительно выросли на Украине на фоне участившихся перебоев с электроснабжением, сообщил депутат Верховной рады, глава... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T16:36:00+03:00
2025-10-13T16:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
кировоградская область
даниил гетманцев
юрий продан
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151407/47/1514074734_0:240:3072:1968_1920x0_80_0_0_fa8e619f16574373929d1d5423af756c.jpg
https://ria.ru/20251013/tramp-2047967381.html
украина
кировоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151407/47/1514074734_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_63b6b4639b77fa5bb659d0710bf71815.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, кировоградская область, даниил гетманцев, юрий продан, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кировоградская область, Даниил Гетманцев, Юрий Продан, Верховная Рада Украины
В Раде сообщили о росте цен на пауэрбанки на Украине

Депутат Рады Гетманцев: цен на пауэрбанки и зарядные станции выросли

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Цена на пауэрбанки и зарядные станции стремительно выросли на Украине на фоне участившихся перебоев с электроснабжением, сообщил депутат Верховной рады, глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев.
На Украине в последнее время все чаще наблюдаются перебои с электроснабжением. В некоторых городах и регионах вводят аварийные отключения света, в некоторых применяются графики подачи электричества. Так, в понедельник аварийные отключения света были введены в Сумской и Кировоградской областях.
"Получаю обращение относительно стремительного роста цен на пауэрбанки, зарядные станции EcoFlow и другое оборудование… Цены на них подскочили на сотни процентов… Есть базовые основы, на которых строится рынок. Есть спрос, есть предложение, и изменение корреляции между ними действительно может влиять на цену. В таком случае вмешательство государства будет нарушать работу рынка. Но в этой конкретной ситуации речь идет прежде всего о вопросе моральных качеств... Спекулировать на товарах первой необходимости, пытаться "нагреть" людей вместо сохранения на рыночных условиях доступности источников света и тепла… просто аморально", - написал Гетманцев в своем Telegram-канале.
Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан ранее заявил, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами.
Депутат Рады Алексей Кучеренко 9 июня заявил, что Украина рискует столкнуться с реальным дефицитом газа уже этой зимой, для прохождения отопительного сезона не хватает около 10 миллиардов кубометров топлива.
Президент США Дональд Трамп выступает в парламенте Израиля - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Трамп намерен заняться урегулированием конфликта на Украине
Вчера, 14:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКировоградская областьДаниил ГетманцевЮрий ПроданВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала