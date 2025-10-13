В Раде сообщили о росте цен на пауэрбанки на Украине

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Цена на пауэрбанки и зарядные станции стремительно выросли на Украине на фоне участившихся перебоев с электроснабжением, сообщил депутат Верховной рады, глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

Депутат Рады Алексей Кучеренко 9 июня заявил, что Украина рискует столкнуться с реальным дефицитом газа уже этой зимой, для прохождения отопительного сезона не хватает около 10 миллиардов кубометров топлива.