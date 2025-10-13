Украина разрешила Польше эксгумировать останки жертв Волынской резни

ВАРШАВА, 13 окт – РИА Новости. Украина разрешила Польше проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни еще в одном месте, сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар.
В начале сентября украинский минкульт сообщал о завершении работ по эксгумации останков жертв Волынской резни во Львове. Ранее были начаты поисковые работы на месте бывшей деревни Пужники на Волыни, которых Польша безуспешно добивалась несколько лет. Там были обнаружены останки по меньшей мере 42 человек.
"Я направил по дипломатическим каналам ещё одно разрешение на проведение поисковых работ на территории Украины", - сообщил Боднар в аккаунте на платформе Х. Посол уточнил, что разрешение касается населенного пункта Углы на Волыни.
Дипломат пригласил польскую сторону к обсуждению деталей работ по эксгумации и добавил, что дальнейшие разрешения готовятся.
В июне избранный президент Польши Кароль Навроцкий, отвечая на поздравления Владимира Зеленского, напомнил ему о нерешенных исторических вопросах. Во время своей предвыборной кампании, говоря об Украине, Навроцкий неоднократно акцентировал внимание на неурегулированном вопросе Волынской резни, в частности, эксгумации ее жертв на Украине.
Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям украинских националистов времен ОУН-УПА * - один из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ на месте Волынской резни. Такой была реакция Киева на снос памятника УПА* в польских Грушовичах. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. При этом Зеленский заявлял, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ на Украине.
* Запрещенная в России экстремистская организация
