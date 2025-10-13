Рейтинг@Mail.ru
Украина разрешила Польше эксгумировать останки жертв Волынской резни - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:59 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/ukraina-2047993674.html
Украина разрешила Польше эксгумировать останки жертв Волынской резни
Украина разрешила Польше эксгумировать останки жертв Волынской резни - РИА Новости, 13.10.2025
Украина разрешила Польше эксгумировать останки жертв Волынской резни
Украина разрешила Польше проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни еще в одном месте, сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T15:59:00+03:00
2025-10-13T15:59:00+03:00
в мире
украина
польша
киев
василий боднар
кароль навроцкий
владимир зеленский
украинская повстанческая армия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028296674_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_b2d31756eab2e6cc7285d6fddb265011.jpg
https://ria.ru/20250929/polsha-2045255418.html
украина
польша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028296674_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_cfacff975033e96adfef15ae700b6bfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша, киев, василий боднар, кароль навроцкий, владимир зеленский, украинская повстанческая армия
В мире, Украина, Польша, Киев, Василий Боднар, Кароль Навроцкий, Владимир Зеленский, Украинская повстанческая армия
Украина разрешила Польше эксгумировать останки жертв Волынской резни

Посол Боднар: Украина разрешила Польше эксгумацию останков жертв Волынской резни

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВозложение венков во время памятных мероприятиях у памятника жертвам Волынской резни
Возложение венков во время памятных мероприятиях у памятника жертвам Волынской резни - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Возложение венков во время памятных мероприятиях у памятника жертвам Волынской резни. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 13 окт – РИА Новости. Украина разрешила Польше проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни еще в одном месте, сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар.
В начале сентября украинский минкульт сообщал о завершении работ по эксгумации останков жертв Волынской резни во Львове. Ранее были начаты поисковые работы на месте бывшей деревни Пужники на Волыни, которых Польша безуспешно добивалась несколько лет. Там были обнаружены останки по меньшей мере 42 человек.
"Я направил по дипломатическим каналам ещё одно разрешение на проведение поисковых работ на территории Украины", - сообщил Боднар в аккаунте на платформе Х. Посол уточнил, что разрешение касается населенного пункта Углы на Волыни.
Дипломат пригласил польскую сторону к обсуждению деталей работ по эксгумации и добавил, что дальнейшие разрешения готовятся.
В июне избранный президент Польши Кароль Навроцкий, отвечая на поздравления Владимира Зеленского, напомнил ему о нерешенных исторических вопросах. Во время своей предвыборной кампании, говоря об Украине, Навроцкий неоднократно акцентировал внимание на неурегулированном вопросе Волынской резни, в частности, эксгумации ее жертв на Украине.
Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям украинских националистов времен ОУН-УПА * - один из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ на месте Волынской резни. Такой была реакция Киева на снос памятника УПА* в польских Грушовичах. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. При этом Зеленский заявлял, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ на Украине.
* Запрещенная в России экстремистская организация
Президент Польши Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Навроцкий предложил наказывать за распространение идеологии Бандеры
29 сентября, 23:07
 
В миреУкраинаПольшаКиевВасилий БоднарКароль НавроцкийВладимир ЗеленскийУкраинская повстанческая армия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала