"Уже не могут скрывать". На Западе заговорили о возможной эвакуации Киева
15:26 13.10.2025 (обновлено: 20:40 13.10.2025)
"Уже не могут скрывать". На Западе заговорили о возможной эвакуации Киева
"Уже не могут скрывать". На Западе заговорили о возможной эвакуации Киева
Дым в Киеве
Дым в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Дым в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Украина может столкнуться с необходимостью эвакуировать крупные города, включая столицу, из-за невозможности противостоять российским ударам, заявил в эфире своего YouTube-канала британский геополитический аналитик Александр Меркурис.
"Ситуация в небе сейчас стала настолько критической для Украины, что они уже не могут скрывать этот факт. <…> Сейчас мы рассматриваем ситуацию, когда Украине, возможно, придется начать, по крайней мере, рассматривать возможность эвакуации крупных городов, Киева и других", — отметил он.
По словам эксперта, поставленные ВСУ системы Patriot оказались неэффективны. При этом Меркурис напомнил, что этот тип вооружений является новейшей системой, специально предназначенной для перехвата баллистических ракет.

Мощный удар по энергетике

В прошлую пятницу Минобороны России рассказало о массированном ударе по объектам энергетики, питающим предприятия ВПК Украины. Атака стала ответом на террористические удары ВСУ по гражданским объектам в России.
Компания "Укрэнерго" сообщала об аварийных отключениях света в десяти регионах, включая Киевскую, Полтавскую и Сумскую области. Премьер-министр Юлия Свириденко признала существенные повреждения энергетической инфраструктуры.
В Киеве произошел блэкаут, в городе наблюдался транспортный коллапс, на некоторых участках метро остановили движение, учебные заведения перешли на дистанционное обучение.
Проблемы со светом зафиксировали в Днепропетровске, Харькове, Кременчуге. В Кривом Роге часть поездов прибыла с опозданием.
Местные власти объявили о перекрытии движения по плотине к ГЭС в Черкасской области и дамбе Днепровской ГЭС в контролируемой Киевом части Запорожской области, где, помимо этого, повреждения получили объекты газовой инфраструктуры.
