"Уже не могут скрывать". На Западе заговорили о возможной эвакуации Киева

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Украина может столкнуться с необходимостью эвакуировать крупные города, включая столицу, из-за невозможности противостоять российским ударам, заявил в эфире своего YouTube-канала британский геополитический аналитик Александр Меркурис.
12 октября, 08:00
Мощный удар по энергетике
В прошлую пятницу Минобороны России рассказало о массированном ударе по объектам энергетики, питающим предприятия ВПК Украины. Атака стала ответом на террористические удары ВСУ по гражданским объектам в России.
Компания "Укрэнерго" сообщала об аварийных отключениях света в десяти регионах, включая Киевскую, Полтавскую и Сумскую области. Премьер-министр Юлия Свириденко признала существенные повреждения энергетической инфраструктуры.
В Киеве произошел блэкаут, в городе наблюдался транспортный коллапс, на некоторых участках метро остановили движение, учебные заведения перешли на дистанционное обучение.
Проблемы со светом зафиксировали в Днепропетровске, Харькове, Кременчуге. В Кривом Роге часть поездов прибыла с опозданием.
Местные власти объявили о перекрытии движения по плотине к ГЭС в Черкасской области и дамбе Днепровской ГЭС в контролируемой Киевом части Запорожской области, где, помимо этого, повреждения получили объекты газовой инфраструктуры.