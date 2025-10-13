Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удары по украинским предприятиям ВПК
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:49 13.10.2025 (обновлено: 13:27 13.10.2025)
ВС России нанесли удары по украинским предприятиям ВПК
Российские военные ударили по украинским предприятиям ВПК, сообщило Минобороны. РИА Новости, 13.10.2025
ВС России нанесли удары по украинским предприятиям ВПК

Нанесение удара "Искандером" по районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ
Нанесение удара Искандером по районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ
Нанесение удара "Искандером" по районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Российские военные ударили по украинским предприятиям ВПК, сообщило Минобороны.
"Нанесено поражение объектам военно-промышленного комплекса Украины, складам ракетно-артиллерийского вооружения и материально-технических средств, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах", — говорится в сводке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Помимо этого, бойцы уничтожили установку HIMARS. Для ударов применили оперативно-тактическую авиацию, беспилотники, ракеты и артиллерию.
Всего с начала СВО российская армия уничтожила:
  • 667 украинских самолетов;
  • 283 вертолета;
  • 89 944 БПЛА;
  • 631 ЗРК;
  • 25 483 танка и других ББМ;
  • 1600 боевых машин РСЗО;
  • 30 416 орудий полевой артиллерии и минометов;
  • 43 839 единиц специальной военной автомобильной техники.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
