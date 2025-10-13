https://ria.ru/20251013/ukraina-2047916644.html
В Херсоне прогремели взрывы
Несколько взрывов прогремело в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 13.10.2025
