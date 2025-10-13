СМИ: Уиткофф передал ХАМАС обещание Трампа о прекращении конфликта в Газе

ДОХА, 13 окт - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф передал делегации палестинского движения ХАМАС во время переговоров в египетском Шарм-эш-Шейхе устное обещание американского лидера Дональда Трампа о невозобновлении конфликта в секторе Газа после освобождения всех живых израильских заложников, сообщили источники телеканалу Al Araby.

План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.