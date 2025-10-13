СМИ: Уиткофф передал ХАМАС обещание Трампа о прекращении конфликта в Газе

ДОХА, 13 окт - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф передал делегации палестинского движения ХАМАС во время переговоров в египетском Шарм-эш-Шейхе устное обещание американского лидера Дональда Трампа о невозобновлении конфликта в секторе Газа после освобождения всех живых израильских заложников, сообщили источники телеканалу Al Araby.
Канцелярия президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси 11 октября объявила, что саммит по прекращению конфликта в секторе Газа состоится в понедельник и соберет лидеров более чем 20 стран. Председателями мероприятия станут ас-Сиси и Трамп.
"Делегация ХАМАС во главе с Халилем аль-Хайей встретилась со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером (который приходится зятем Трампу) в Шарм-эш-Шейхе после завершения раунда переговоров. Уиткофф передал делегации ХАМАС устное обещание президента Трампа, что война не возобновится", - отметили источники.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Президент США 9 октября сделал заявление, что Израиль и ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе движение освободит израильских заложников, а Государство Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
Как в понедельник передало агентство Рейтер, Трамп заявил, что ХАМАС выполнит предусмотренный мирным планом пункт о разоружении, и что конфликт в секторе Газа закончился.
