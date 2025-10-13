Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Уиткофф передал ХАМАС обещание Трампа о прекращении конфликта в Газе - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:43 13.10.2025 (обновлено: 18:09 13.10.2025)
https://ria.ru/20251013/uitkoff-2048021421.html
СМИ: Уиткофф передал ХАМАС обещание Трампа о прекращении конфликта в Газе
СМИ: Уиткофф передал ХАМАС обещание Трампа о прекращении конфликта в Газе - РИА Новости, 13.10.2025
СМИ: Уиткофф передал ХАМАС обещание Трампа о прекращении конфликта в Газе
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф передал делегации палестинского движения ХАМАС во время переговоров в египетском Шарм-эш-Шейхе устное обещание... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T17:43:00+03:00
2025-10-13T18:09:00+03:00
в мире
сша
шарм-эш-шейх
египет
дональд трамп
стив уиткофф
абдель фаттах ас-сиси
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033631827_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7b5d84b91ac58231c50582f07b628e32.jpg
https://ria.ru/20250305/ssha-2003274630.html
https://ria.ru/20251011/hamas-2047658387.html
сша
шарм-эш-шейх
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033631827_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c89d1460a615453b5d99797661bad5f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, шарм-эш-шейх, египет, дональд трамп, стив уиткофф, абдель фаттах ас-сиси, хамас, обострение палестино-израильского конфликта, саммит по газе в египте
В мире, США, Шарм-эш-Шейх, Египет, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Абдель Фаттах ас-Сиси, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта, Саммит по Газе в Египте
СМИ: Уиткофф передал ХАМАС обещание Трампа о прекращении конфликта в Газе

Уиткофф передал ХАМАС обещание Трампа по Газе. Подробности

© AP Photo / Jacquelyn MartinСпецпосланник президента США Стив Уиткофф
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОХА, 13 окт - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф передал делегации палестинского движения ХАМАС во время переговоров в египетском Шарм-эш-Шейхе устное обещание американского лидера Дональда Трампа о невозобновлении конфликта в секторе Газа после освобождения всех живых израильских заложников, сообщили источники телеканалу Al Araby.
Канцелярия президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси 11 октября объявила, что саммит по прекращению конфликта в секторе Газа состоится в понедельник и соберет лидеров более чем 20 стран. Председателями мероприятия станут ас-Сиси и Трамп.
Бойцы ХАМАС - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
США ведут тайные переговоры с ХАМАС, передает Axios
5 марта, 18:48
"Делегация ХАМАС во главе с Халилем аль-Хайей встретилась со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером (который приходится зятем Трампу) в Шарм-эш-Шейхе после завершения раунда переговоров. Уиткофф передал делегации ХАМАС устное обещание президента Трампа, что война не возобновится", - отметили источники.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Президент США 9 октября сделал заявление, что Израиль и ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе движение освободит израильских заложников, а Государство Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
Как в понедельник передало агентство Рейтер, Трамп заявил, что ХАМАС выполнит предусмотренный мирным планом пункт о разоружении, и что конфликт в секторе Газа закончился.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Представитель ХАМАС поблагодарил Трампа за участие в урегулировании
11 октября, 05:27
 
В миреСШАШарм-эш-ШейхЕгипетДональд ТрампСтив УиткоффАбдель Фаттах ас-СисиХАМАСОбострение палестино-израильского конфликтаСаммит по Газе в Египте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала