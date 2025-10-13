https://ria.ru/20251013/udar-2048057052.html
В Белгородской области при ударе дрона погиб мужчина
В Белгородской области при ударе дрона погиб мужчина - РИА Новости, 13.10.2025
В Белгородской области при ударе дрона погиб мужчина
Мужчина погиб в селе Дорогощь Грайворонского округа в результате удара украинского дрона по парковке коммерческого предприятия, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 13.10.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
украина
вооруженные силы украины
белгородская область
украина
В Белгородской области при ударе дрона погиб мужчина
В белгородском селе Дорогощь при ударе дрона ВСУ по парковке погиб мужчина