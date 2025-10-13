Рейтинг@Mail.ru
В уборке подмосковных дорог зимой будут участвовать 3,1 тыс человек - РИА Новости, 13.10.2025
Новости Подмосковья
 
17:26 13.10.2025
В уборке подмосковных дорог зимой будут участвовать 3,1 тыс человек
В уборке подмосковных дорог зимой будут участвовать 3,1 тыс человек - РИА Новости, 13.10.2025
В уборке подмосковных дорог зимой будут участвовать 3,1 тыс человек
Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с руководящим составом правительства региона и главами округов подготовку дорожных служб к зимнему... РИА Новости, 13.10.2025
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
автодор
московская область (подмосковье)
московская область (подмосковье), андрей воробьев, автодор
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Автодор
В уборке подмосковных дорог зимой будут участвовать 3,1 тыс человек

Воробьев обсудил подготовку подмосковных дорожных служб к зиме

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с руководящим составом правительства региона и главами округов подготовку дорожных служб к зимнему периоду, так, для уборки задействуют более 3,7 тысячи единиц техники и 3,1 тысячи человек, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
"Дороги всегда, а особенно зимой, требуют обслуживания. Тракторы, погрузчики, машины для разбрасывания песка – все это есть в арсенале наших дорожников. И очень важно, чтобы у них было взаимодействие с теми, кто работает на межквартальных проездах во дворах. Очистка, противогололедная обработка площадок, освещение и ежедневная приемка качества должны быть организованы на должном уровне", – сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба.
Девушка смотрит в окно - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Лучшего председателя совета многоквартирного дома выберут в Подмосковье
Вчера, 17:05
Губернатор региона отметил важность коммуникации с жителями.
"На все обращения жителей необходимо получать обратную связь. А информация для них должна быть четкой и понятной – где работают снегоуборочные бригады, какие интервалы на линиях, где возможны локальные задержки", – заявил Воробьев.
Для уборки региональной сети предстоящей зимой будет задействовано более 2,7 тысячи единиц техники, а также 2 тысяч водителей и дорожных рабочих. Кроме того, ФКУ "Центравтомагистраль" и ГК "Автодор" планируют привлечь более 1 тысячи машин и 1,1 тысячи человек, чтобы поддерживать в чистоте и порядке дороги федерального значения.
В настоящее время готовность техники для уборки региональных дорог составляет 98%. Это тракторы, автогрейдеры, комбинированные дорожные машины (КДМ). К 15 ноября все КДМ переоборудуют для обработки противогололедной смесью. В пресс-службе отметили, что при выпадении осадков в первую очередь обрабатываются магистрали, подъезды к школам и поликлиникам, транспортно-пересадочные узлы, остановки, тротуары.
"У нас есть четкий план по переоборудованию и в настоящее время уже 104 КДМ готовы к работе по противогололедной обработке. Помимо этого, у нас сформирована программа по обновлению техники. В рамках лизинга приобретем 217 машин – это тракторы, автогрейдеры, экскаваторы, бульдозеры, погрузчики, катки и другая техника. Первая партия должна поступить до конца января", – сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Министр добавил, что в этом году закупили около 550 единиц техники малой механизации – ручные роторы и ручные щетки, пескоразбрасыватели, навесное оборудование, роторы для тракторов и погрузчиков.
Также продолжается работа и по привлечению кадров в дорожно-коммунальные службы. Это водители КДМ, трактористы, машинисты автогрейдеров, дорожные рабочие. Сейчас укомплектованность составляет 82%, до начала зимы все вакансии должны быть заполнены, отмечают в пресс-службе.
Дубай - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Подмосковные ИТ-компании показали технологии на выставке в Дубае
Вчера, 17:11
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевАвтодор
 
 
