В уборке подмосковных дорог зимой будут участвовать 3,1 тыс человек

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с руководящим составом правительства региона и главами округов подготовку дорожных служб к зимнему периоду, так, для уборки задействуют более 3,7 тысячи единиц техники и 3,1 тысячи человек, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Дороги всегда, а особенно зимой, требуют обслуживания. Тракторы, погрузчики, машины для разбрасывания песка – все это есть в арсенале наших дорожников. И очень важно, чтобы у них было взаимодействие с теми, кто работает на межквартальных проездах во дворах. Очистка, противогололедная обработка площадок, освещение и ежедневная приемка качества должны быть организованы на должном уровне", – сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба.

Губернатор региона отметил важность коммуникации с жителями.

"На все обращения жителей необходимо получать обратную связь. А информация для них должна быть четкой и понятной – где работают снегоуборочные бригады, какие интервалы на линиях, где возможны локальные задержки", – заявил Воробьев.

Для уборки региональной сети предстоящей зимой будет задействовано более 2,7 тысячи единиц техники, а также 2 тысяч водителей и дорожных рабочих. Кроме того, ФКУ "Центравтомагистраль" и ГК "Автодор" планируют привлечь более 1 тысячи машин и 1,1 тысячи человек, чтобы поддерживать в чистоте и порядке дороги федерального значения.

В настоящее время готовность техники для уборки региональных дорог составляет 98%. Это тракторы, автогрейдеры, комбинированные дорожные машины (КДМ). К 15 ноября все КДМ переоборудуют для обработки противогололедной смесью. В пресс-службе отметили, что при выпадении осадков в первую очередь обрабатываются магистрали, подъезды к школам и поликлиникам, транспортно-пересадочные узлы, остановки, тротуары.

"У нас есть четкий план по переоборудованию и в настоящее время уже 104 КДМ готовы к работе по противогололедной обработке. Помимо этого, у нас сформирована программа по обновлению техники. В рамках лизинга приобретем 217 машин – это тракторы, автогрейдеры, экскаваторы, бульдозеры, погрузчики, катки и другая техника. Первая партия должна поступить до конца января", – сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Министр добавил, что в этом году закупили около 550 единиц техники малой механизации – ручные роторы и ручные щетки, пескоразбрасыватели, навесное оборудование, роторы для тракторов и погрузчиков.