Рейтинг@Mail.ru
Подросток в Приангарье убил в подъезде дома сверстницу и ее соседку - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:42 13.10.2025 (обновлено: 09:30 13.10.2025)
https://ria.ru/20251013/ubiystvo-2047870262.html
Подросток в Приангарье убил в подъезде дома сверстницу и ее соседку
Подросток в Приангарье убил в подъезде дома сверстницу и ее соседку - РИА Новости, 13.10.2025
Подросток в Приангарье убил в подъезде дома сверстницу и ее соседку
Подросток в городе Шелехово в подъезде дома зарезал сверстницу и соседку, которая пыталась заступиться за девочку, возбуждено дело, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T03:42:00+03:00
2025-10-13T09:30:00+03:00
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
иркутская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047891160_0:0:1264:711_1920x0_80_0_0_19fdb344318e7b4ceb5faafaa1b301ec.jpg
https://ria.ru/20250521/podrostki-2018068423.html
https://ria.ru/20230510/podrostok-1870744087.html
россия
иркутская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047891160_116:0:1064:711_1920x0_80_0_0_374774fb27fd391aa3838b90f559d462.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, иркутская область
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Иркутская область
Подросток в Приангарье убил в подъезде дома сверстницу и ее соседку

Подросток в Приангарье убил сверстницу и женщину, которая заступилась за девочку

© СУ СКР по Иркутской областиСотрудница СКРоссии на месте убийства в городе Шелехово Иркутской области. Кадр видео
Сотрудница СКРоссии на месте убийства в городе Шелехово Иркутской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© СУ СКР по Иркутской области
Сотрудница СКРоссии на месте убийства в городе Шелехово Иркутской области. Кадр видео
Читать ria.ru в
Дзен
ИРКУТСК, 13 окт - РИА Новости. Подросток в городе Шелехово в подъезде дома зарезал сверстницу и соседку, которая пыталась заступиться за девочку, возбуждено дело, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
"В подъезде многоквартирного дома в городе Шелехове 14-летний подросток в ходе ссоры со знакомой сверстницей нанес ей колото-резаные раны ножом. Из-за шума на лестничную площадку вышла его соседка. Девушка, пытаясь вступиться за школьницу, также была ранена ножом… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц)", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
"Била молотком по голове". К чему привело страшное увлечение подростков
21 мая, 08:00
Отмечается, что от полученных ранений пострадавшие скончались в медицинском учреждении. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
© ГУ МВД России по Иркутской областиПодозреваемый в убийстве в городе Шелехово Иркутской области. Кадр видео
Подозреваемый в убийстве в городе Шелехово Иркутской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© ГУ МВД России по Иркутской области
Подозреваемый в убийстве в городе Шелехово Иркутской области. Кадр видео
Прокуратура даст оценку исполнению законодательства в сфере защиты прав детей, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
По данным ГУМВД по региону, задержал юношу мужчина, который выбежал из квартиры. Как выяснила прибывшая на место следственно-оперативная группа, подросток совершил убийство на почве ревности.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
В Новосибирской области подросток убил сверстницу колуном
10 мая 2023, 11:24
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)РоссияИркутская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала