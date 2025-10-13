https://ria.ru/20251013/ubiystvo-2047870262.html
Подросток в Приангарье убил в подъезде дома сверстницу и ее соседку
Подросток в Приангарье убил в подъезде дома сверстницу и ее соседку - РИА Новости, 13.10.2025
Подросток в Приангарье убил в подъезде дома сверстницу и ее соседку
Подросток в городе Шелехово в подъезде дома зарезал сверстницу и соседку, которая пыталась заступиться за девочку, возбуждено дело, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 13.10.2025
ИРКУТСК, 13 окт - РИА Новости. Подросток в городе Шелехово в подъезде дома зарезал сверстницу и соседку, которая пыталась заступиться за девочку, возбуждено дело, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
"В подъезде многоквартирного дома в городе Шелехове 14-летний подросток в ходе ссоры со знакомой сверстницей нанес ей колото-резаные раны ножом. Из-за шума на лестничную площадку вышла его соседка. Девушка, пытаясь вступиться за школьницу, также была ранена ножом… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ
(убийство двух лиц)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что от полученных ранений пострадавшие скончались в медицинском учреждении. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Прокуратура даст оценку исполнению законодательства в сфере защиты прав детей, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
По данным ГУМВД по региону, задержал юношу мужчина, который выбежал из квартиры. Как выяснила прибывшая на место следственно-оперативная группа, подросток совершил убийство на почве ревности.