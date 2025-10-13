ЦУР Подмосковья помог предприятиям сохранить 33 миллиарда рублей инвестиций

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Специалисты центра управления регионом (ЦУР) "Бизнес" Московской области помогли предприятиям сохранить инвестиционный портфель на сумму более 33 миллиардов рублей за девять месяцев 2025 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"С начала года специалисты ЦУР "Бизнес" получили 7,6 тысячи обращений. Наиболее востребованной темой стали меры поддержки – 48% всех консультаций. На втором месте – открытие и ведение бизнеса, на третьем – земля и недвижимость для бизнеса. Экономический эффект работы специалистов центра за девять месяцев 2025 года составляет 5,3 миллиарда рублей. Благодаря их работе бизнесу удалось сохранить инвестиции на сумму более 33,4 миллиарда рублей", – рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.

За весь период работы в ЦУР "Бизнес" поступило 31,5 тысячи обращений, из которых на данный момент обработано более 99%. Экономический эффект деятельности центра оценивается в 11,39 миллиарда рублей, а объем сохраненных для бизнеса инвестиций превысил 132,3 миллиарда рублей.

По данным ведомства, все поступающие от предпринимателей обращения классифицируются по уровню сложности. Наиболее распространенной категорией является "Консультация", такие вопросы закрываются в течение одного рабочего дня, отмечают в пресс-службе.