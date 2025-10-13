https://ria.ru/20251013/tsur--2047923374.html
ЦУР Подмосковья помог предприятиям сохранить 33 миллиарда рублей инвестиций
ЦУР Подмосковья помог предприятиям сохранить 33 миллиарда рублей инвестиций - РИА Новости, 13.10.2025
ЦУР Подмосковья помог предприятиям сохранить 33 миллиарда рублей инвестиций
Специалисты центра управления регионом (ЦУР) "Бизнес" Московской области помогли предприятиям сохранить инвестиционный портфель на сумму более 33 миллиардов... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T12:01:00+03:00
2025-10-13T12:01:00+03:00
2025-10-13T12:01:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970517001_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_f291dbd4c7e9e88e8c12da5dce4e4a20.jpg
https://ria.ru/20251013/khimiya-2046156994.html
https://ria.ru/20251013/podderzhka-2047913123.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970517001_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_e109c1515e9525e5dc9aaa2f8b4949cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
ЦУР Подмосковья помог предприятиям сохранить 33 миллиарда рублей инвестиций
ЦУР "Бизнес" Подмосковья сохранил бизнесу инвестиции на 33 миллиарда рублей
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Специалисты центра управления регионом (ЦУР) "Бизнес" Московской области помогли предприятиям сохранить инвестиционный портфель на сумму более 33 миллиардов рублей за девять месяцев 2025 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
"С начала года специалисты ЦУР "Бизнес" получили 7,6 тысячи обращений. Наиболее востребованной темой стали меры поддержки – 48% всех консультаций. На втором месте – открытие и ведение бизнеса, на третьем – земля и недвижимость для бизнеса. Экономический эффект работы специалистов центра за девять месяцев 2025 года составляет 5,3 миллиарда рублей. Благодаря их работе бизнесу удалось сохранить инвестиции на сумму более 33,4 миллиарда рублей", – рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
За весь период работы в ЦУР "Бизнес" поступило 31,5 тысячи обращений, из которых на данный момент обработано более 99%. Экономический эффект деятельности центра оценивается в 11,39 миллиарда рублей, а объем сохраненных для бизнеса инвестиций превысил 132,3 миллиарда рублей.
По данным ведомства, все поступающие от предпринимателей обращения классифицируются по уровню сложности. Наиболее распространенной категорией является "Консультация", такие вопросы закрываются в течение одного рабочего дня, отмечают в пресс-службе.
Связаться с ЦУР "Бизнес" Подмосковья предприниматели могут по номеру единой горячей линии или через Инвестиционный портал региона. Поддержка предпринимателей в Московской области ведется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".