В КБР объявили режим беспилотной опасности
В КБР объявили режим беспилотной опасности
Беспилотная опасность объявлена в Кабардино-Балкарии, сообщил глава республики Казбек Коков в Telegram-канале. РИА Новости, 13.10.2025
