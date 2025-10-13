Рейтинг@Mail.ru
Стартовали работы по устройству флагманской лыжной трассы в Москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:58 13.10.2025 (обновлено: 14:58 22.10.2025)
Стартовали работы по устройству флагманской лыжной трассы в Москве
москва, капотня, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Капотня, Петр Бирюков
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по созданию флагманской лыжной трассы в парке 850-летия Москвы на юго-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Правительством города принято решение о создании 14 лыжных трасс, одна из них будет проходить по парку 850-летия Москвы и парку на набережной Москвы-реки в Капотне. Стартовали работы по обустройству трассы, необходимо расширить ее функционал с учетом запросов спортсменов и жителей. Основные работы завершим к предстоящему зимнему периоду", - отметил Бирюков.
Повседневная жизнь в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Новые места зимнего отдыха откроются в этом сезоне в Москве
18 октября, 14:44
Заммэра напомнил, что несколько лет назад в парке была создана профессиональная лыжная трасса с биатлонным стрельбищем, на базе которой заработал биатлонно-лыжный комплекс "Марьино". Со временем ее соединили с велодорожкой парка, которая в свою очередь переходит в велопуть, обустроенный на набережной Москвы-реки в Капотне.
"Запланирован целый комплекс работ по обновлению трассы, в частности пять существующих пешеходных мостовых переходов заменим на железобетонные лыжные переезды. В центре них устроят арки, через которые можно пройти, а сверху их оборудуют ограждением с деревянными перилами. Будет создана современная система искусственного оснежения. Организуем две площадки для снегогенерации, модернизируем систему освещения, расширим трассу на отдельных участках и по просьбам лыжников в некоторых местах создадим дополнительные связки", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на одном из участков трассы разделят потоки отдыхающих с лыжниками - проложат дополнительную полосу для катания и смонтируют настил для пешеходов.
Фонтан Дружба народов главный фонтан ВДНХ - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Фонтаны на территории ВДНХ в Москве подготовили к зиме
Вчера, 11:12
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваКапотняПетр Бирюков
 
 
