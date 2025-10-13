Уиткофф перед встречей с Путиным ничего не знал о России, заявил Трамп

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф перед первой встречей с президентом России Владимиром Путиным ничего не знал о России, заявил президент США Дональд Трамп.
"Я договорился о встрече для него с президентом Путиным, думая, что это будет 15-20-минутная встреча. Стив ничего не знал о России, ничего не знал про Путина. Ничего не знал о политике. Он не был этим заинтересован. Он был очень хорош в сфере недвижимости, но у него было то качество, которое я искал, и я не видел его в другом, поэтому я устроил ему встречу с Путиным", - сказал Трамп, выступая в парламенте Израиля.
В понедельник утром Трамп прибыл в Израиль. Его визит проходит на фоне достигнутого соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников.
Ранее в понедельник палестинское движение ХАМАС в рамках соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что, Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки, они были отправлены на Западный берег, в Иерусалим и за границу.
