Уиткофф перед встречей с Путиным ничего не знал о России, заявил Трамп

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф перед первой встречей с президентом России Владимиром Путиным ничего не знал о России, заявил президент США Дональд Трамп.

В понедельник утром Трамп прибыл в Израиль. Его визит проходит на фоне достигнутого соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников.