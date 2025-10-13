Рейтинг@Mail.ru
Трамп с юмором поприветствовал премьера Италии на саммите в Египте
22:04 13.10.2025
Трамп с юмором поприветствовал премьера Италии на саммите в Египте
Трамп с юмором поприветствовал премьера Италии на саммите в Египте - РИА Новости, 13.10.2025
Трамп с юмором поприветствовал премьера Италии на саммите в Египте
Президент США Дональд Трамп перед началом саммита по урегулированию конфликта в секторе Газа в египетском Шарм-эш-Шейхе с юмором поприветствовал премьера Италии РИА Новости, 13.10.2025
Трамп с юмором поприветствовал премьера Италии на саммите в Египте

Кто эта женщина? Трамп с юмором поприветствовал Мелони на саммите Шарм-эш-Шейхе

© AP Photo / Evan VucciУчастники саммита по прекращению войны в Газе в городе Шарм-эш-Шейх, Египет
Участники саммита по прекращению войны в Газе в городе Шарм-эш-Шейх, Египет - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Участники саммита по прекращению войны в Газе в городе Шарм-эш-Шейх, Египет
ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 13 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп перед началом саммита по урегулированию конфликта в секторе Газа в египетском Шарм-эш-Шейхе с юмором поприветствовал премьера Италии Джорджу Мелони, сделав вид, что не узнал ее.
Канцелярия президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси 11 октября объявила, что саммит по прекращению конфликта в секторе Газа состоится в понедельник и соберет лидеров более чем 20 стран. Председателями мероприятия стали ас-Сиси и Трамп.
Как свидетельствует трансляция церемонии прибытия лидеров на мероприятие, Трамп при виде Мелони вскинул руки вверх и спросил "Кто эта женщина? Прекрасная женщина". После этого премьер Италии, оказавшаяся единственной представительницей женского пола на саммите, подошла к американскому лидеру и поприветствовала его, обменявшись рукопожатиями.
Рукопожатие Трампа и Макрона в Египте на открытии саммита по Газе - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Трамп долго не отпускал руку Макрона во время фотографирования в Египте
В миреИталияСШАШарм-эш-ШейхДональд ТрампДжорджа МелониАбдель Фаттах ас-СисиСаммит по Газе в ЕгиптеЕгипет
 
 
