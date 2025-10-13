https://ria.ru/20251013/tramp-2048068565.html
Трамп с юмором поприветствовал премьера Италии на саммите в Египте
Трамп с юмором поприветствовал премьера Италии на саммите в Египте - РИА Новости, 13.10.2025
Трамп с юмором поприветствовал премьера Италии на саммите в Египте
Президент США Дональд Трамп перед началом саммита по урегулированию конфликта в секторе Газа в египетском Шарм-эш-Шейхе с юмором поприветствовал премьера Италии РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T22:04:00+03:00
2025-10-13T22:04:00+03:00
2025-10-13T22:04:00+03:00
в мире
италия
сша
шарм-эш-шейх
дональд трамп
джорджа мелони
абдель фаттах ас-сиси
саммит по газе в египте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048045698_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_33c412592ec73f1f235ade6d716d5499.jpg
https://ria.ru/20251013/tramp-2048043205.html
италия
сша
шарм-эш-шейх
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048045698_550:0:3279:2047_1920x0_80_0_0_fe78ca5983141bbdec693a579c3eb10e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, италия, сша, шарм-эш-шейх, дональд трамп, джорджа мелони, абдель фаттах ас-сиси, саммит по газе в египте, египет
В мире, Италия, США, Шарм-эш-Шейх, Дональд Трамп, Джорджа Мелони, Абдель Фаттах ас-Сиси, Саммит по Газе в Египте, Египет
Трамп с юмором поприветствовал премьера Италии на саммите в Египте
Кто эта женщина? Трамп с юмором поприветствовал Мелони на саммите Шарм-эш-Шейхе