Трамп на саммите по Газе "потерял" президента ОАЭ
Трамп на саммите по Газе "потерял" президента ОАЭ - РИА Новости, 13.10.2025
Трамп на саммите по Газе "потерял" президента ОАЭ
Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Египте "потерял" отсутствующего на саммите по сектору Газа президента, шейха ОАЭ Мухаммеда ибн Заид Аль... РИА Новости, 13.10.2025
Трамп на саммите по Газе "потерял" президента ОАЭ
Трамп заявил, что шейх ОАЭ Мухаммед присутствует на саммите по Газе духом