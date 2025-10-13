Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал Пашиняна соотечественником Алиева - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:16 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/tramp-2048063067.html
Трамп назвал Пашиняна соотечественником Алиева
Трамп назвал Пашиняна соотечественником Алиева - РИА Новости, 13.10.2025
Трамп назвал Пашиняна соотечественником Алиева
Президент США Дональд Трамп мог назвать армянского премьера Никола Пашиняна "соотечественником" азербайджанского президента Ильхама Алиева. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T21:16:00+03:00
2025-10-13T21:16:00+03:00
в мире
сша
армения
азербайджан
дональд трамп
никол пашинян
ильхам алиев
саммит по газе в египте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/09/2034292182_0:0:2222:1250_1920x0_80_0_0_43e7999334958dd005b45ebc62b3b1d4.jpg
https://ria.ru/20250410/aliev-2010525224.html
https://ria.ru/20251010/sammit-2047505677.html
сша
армения
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/09/2034292182_50:0:2094:1533_1920x0_80_0_0_981576dc2162a364e1191ba65b6d38d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, армения, азербайджан, дональд трамп, никол пашинян, ильхам алиев, саммит по газе в египте
В мире, США, Армения, Азербайджан, Дональд Трамп, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, Саммит по Газе в Египте
Трамп назвал Пашиняна соотечественником Алиева

Трамп в разговоре с Алиевым назвал Пашиняна его соотечественником

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп и президента Азербайджана Ильхам Алиев
Президент США Дональд Трамп и президента Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Дональд Трамп и президента Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 13 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп мог назвать армянского премьера Никола Пашиняна "соотечественником" азербайджанского президента Ильхама Алиева.
«
"Где ваш соотечественник?" – спросил Трамп, повернувшись к Алиеву, в ходе саммита по Газе, который проходит в египетском Шарм-эш-Шейхе.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Созданный в США институт замышлял госпереворот в Азербайджане, заявил Алиев
10 апреля, 16:41
Тот указал пальцем на Пашиняна.
«
"Вы, ребята, все еще ладите? Они сражались 32 года, мы уладили все за час. Они нравятся друг другу", - продолжил Трамп.
Президент США использовал слово "compatriot". Большинство словарей в качестве основного обозначения этого слова дают "соотечественник". В качестве второго значения - "товарищ" или "друг".
Трамп ранее неоднократно путал Армению с Албанией.
В начале августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании армянским и азербайджанским министрами иностранных дел согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с Соединенными Штатами и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
Заседание совета глав государств СНГ в узком составе в Душанбе - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Генсек СНГ рассказал об общении Алиева и Пашиняна на саммите в Душанбе
10 октября, 13:25
 
В миреСШААрменияАзербайджанДональд ТрампНикол ПашинянИльхам АлиевСаммит по Газе в Египте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала