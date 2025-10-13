Трамп назвал Пашиняна соотечественником Алиева

ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 13 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп мог назвать армянского премьера Никола Пашиняна "соотечественником" азербайджанского президента Ильхама Алиева.
«
"Где ваш соотечественник?" – спросил Трамп, повернувшись к Алиеву, в ходе саммита по Газе, который проходит в египетском Шарм-эш-Шейхе.
Тот указал пальцем на Пашиняна.
«
"Вы, ребята, все еще ладите? Они сражались 32 года, мы уладили все за час. Они нравятся друг другу", - продолжил Трамп.
Президент США использовал слово "compatriot". Большинство словарей в качестве основного обозначения этого слова дают "соотечественник". В качестве второго значения - "товарищ" или "друг".
В начале августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании армянским и азербайджанским министрами иностранных дел согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с Соединенными Штатами и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.