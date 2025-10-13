Рейтинг@Mail.ru
Премьер Пакистана выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира - РИА Новости, 13.10.2025
21:09 13.10.2025
Премьер Пакистана выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира
Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что вновь выдвигает президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за его усилия по урегулированию...
Премьер Пакистана выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира

Пакистан снова выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 окт - РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что вновь выдвигает президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за его усилия по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.
В понедельник в египетском Шарм-эш-Шейхе проходит саммит по прекращению войны в секторе Газа, в рамках которого лидеры Египта, США, Катара и Турции подписали документ по прекращению конфликта в секторе Газа.
«
"Сегодняшний день - один из величайших дней в современной истории, потому что мир был достигнут благодаря неустанным усилиям, усилиям, возглавляемым президентом Трампом, который действительно является человеком мира, который неустанно и непрерывно трудился все эти месяцы, изо дня в день, чтобы сделать этот мир местом для жизни в мире и процветании", - сказал Шариф в ходе выступления по итогам саммита.
Он напомнил, что Пакистан ранее выдвинул президента Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.
"Сегодня я снова хотел бы выдвинуть этого замечательного президента на Нобелевскую премию мира, потому что я искренне считаю его самым искренним и замечательным кандидатом на Премию мира. Ведь он не только принес мир в Южную Азию и спас жизни миллионов людей, но и сегодня, здесь, в Шарм-эш-Шейхе, достижение мира в Газе спасает жизни миллионов людей на Ближнем Востоке", - отметил Шариф.
Премьер Пакистана также поблагодарил лидеров других стран, принимавших участие в разработке соглашения.
