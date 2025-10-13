Трамп заявил, что третий и четвертый этапы его плана по Газе идут

ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 13 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что третий и четвертый этапы его плана из 20 пунктов по перемирию в секторе Газа уже идут.
«
"Наша приверженность реализации плана из 20 пунктов, который мы разработали вместе, станет важнейшим фундаментом для достижения этого светлого будущего. Работа уже ведется прямо сейчас. Пока мы говорим: мы фактически на третьем и четвертом этапах", - сказал американский лидер в ходе пресс-конференции в Египте.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы палестинское движение ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
