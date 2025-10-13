Рейтинг@Mail.ru
Трамп оценил условия для долговечного мира на Ближнем Востоке - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:33 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/tramp-2048057772.html
Трамп оценил условия для долговечного мира на Ближнем Востоке
Трамп оценил условия для долговечного мира на Ближнем Востоке - РИА Новости, 13.10.2025
Трамп оценил условия для долговечного мира на Ближнем Востоке
Сложились идеальные условия для долговечного мира на Ближнем Востоке, заявил президент США Дональд Трамп в ходе саммита по прекращению конфликта в секторе Газа. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T20:33:00+03:00
2025-10-13T20:33:00+03:00
в мире
ближний восток
сша
иран
дональд трамп
саммит по газе в египте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785351267_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_21c3a1d4765fe79b0c377fa0bf6ea9ec.jpg
https://ria.ru/20251013/premiya-2048057476.html
ближний восток
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785351267_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5d5df7b4441111fbe0c8c1a3cffc659c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ближний восток, сша, иран, дональд трамп, саммит по газе в египте
В мире, Ближний Восток, США, Иран, Дональд Трамп, Саммит по Газе в Египте
Трамп оценил условия для долговечного мира на Ближнем Востоке

Трамп рассказал об идеальных условиях для долгосрочного мира на Ближнем Востоке

© AP Photo / Joe MaioranaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© AP Photo / Joe Maiorana
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 13 окт - РИА Новости. Сложились идеальные условия для долговечного мира на Ближнем Востоке, заявил президент США Дональд Трамп в ходе саммита по прекращению конфликта в секторе Газа.
"У нас больше нет оправданий. Газа и Иран больше не могут служить оправданием. Сложились все необходимые условия для достижения великого, чудесного и долговечного мира (на Ближнем Востоке - ред.)", - сказал американский лидер.
Медаль Нобелевской премии мира - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Пакистан вновь выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира
дополняется ...
 
В миреБлижний ВостокСШАИранДональд ТрампСаммит по Газе в Египте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала