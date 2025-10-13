https://ria.ru/20251013/tramp-2048057772.html
Трамп оценил условия для долговечного мира на Ближнем Востоке
Трамп оценил условия для долговечного мира на Ближнем Востоке - РИА Новости, 13.10.2025
Трамп оценил условия для долговечного мира на Ближнем Востоке
Сложились идеальные условия для долговечного мира на Ближнем Востоке, заявил президент США Дональд Трамп в ходе саммита по прекращению конфликта в секторе Газа. РИА Новости, 13.10.2025
Трамп оценил условия для долговечного мира на Ближнем Востоке
Трамп рассказал об идеальных условиях для долгосрочного мира на Ближнем Востоке