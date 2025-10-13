Рейтинг@Mail.ru
Война в Газе закончилась, заявил Трамп - РИА Новости, 13.10.2025
Война в Газе закончилась, заявил Трамп
Война в Газе закончилась, заявил Трамп - РИА Новости, 13.10.2025
Война в Газе закончилась, заявил Трамп
саммит по газе в египте
обострение палестино-израильского конфликта
сша
дональд трамп
сектор газа
палестина
израиль
сша
сектор газа
палестина
израиль
саммит по газе в египте, обострение палестино-израильского конфликта, сша, дональд трамп, сектор газа, палестина, израиль
Саммит по Газе в Египте, Обострение палестино-израильского конфликта, США, Дональд Трамп, Сектор Газа, Палестина, Израиль
Война в Газе закончилась, заявил Трамп

Трамп заявил об окончании войны в Газе

Президент США Дональд Трамп выступает на саммите по прекращению войны в Газе в городе Шарм-эш-Шейх, Египет
Президент США Дональд Трамп выступает на саммите по прекращению войны в Газе в городе Шарм-эш-Шейх, Египет - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп выступает на саммите по прекращению войны в Газе в городе Шарм-эш-Шейх, Египет
ВОЙНА В ГАЗЕ ЗАКОНЧИЛАСЬ, ТЕПЕРЬ НАЧИНАЕТСЯ ВОССТАНОВЛЕНИЕ АНКЛАВА, ЗАЯВИЛ ТРАМП
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Трамп подписал мирную сделку по Газе
Вчера, 19:33
 
Саммит по Газе в Египте
 
 
