Рейтинг@Mail.ru
Третьей мировой войны не будет, заявил Трамп - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:43 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/tramp-2048050432.html
Третьей мировой войны не будет, заявил Трамп
Третьей мировой войны не будет, заявил Трамп - РИА Новости, 13.10.2025
Третьей мировой войны не будет, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что третьей мировой войны не будет. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T19:43:00+03:00
2025-10-13T19:43:00+03:00
в мире
сша
ближний восток
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048047782_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_ae2576803388d7b23f7dad9fc6d40c37.jpg
https://ria.ru/20251013/tramp-2048046791.html
сша
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048047782_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_68e1e6d4309015f2e62fe17b45c5bea3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, ближний восток, дональд трамп
В мире, США, Ближний Восток, Дональд Трамп
Третьей мировой войны не будет, заявил Трамп

Трамп заявил, что третьей мировой войны не будет

© Getty Images / PoolПрезидент США Дональд Трамп выступает на саммите по прекращению войны в Газе в городе Шарм-эш-Шейх, Египет
Президент США Дональд Трамп выступает на саммите по прекращению войны в Газе в городе Шарм-эш-Шейх, Египет - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Getty Images / Pool
Президент США Дональд Трамп выступает на саммите по прекращению войны в Газе в городе Шарм-эш-Шейх, Египет
Читать ria.ru в
Дзен
ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 13 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что третьей мировой войны не будет.
"Они всегда говорят о том, что на Ближнем Востоке начнется третья мировая война, но этого не произойдет. Мы не хотим, чтобы это где-то начиналось, этого не произойдет", - сказал Трамп, слова которого транслировали СМИ, на саммите по сектору Газа.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Трамп назвал турецкую армию одной из самых могущественных в мире
Вчера, 19:36
 
В миреСШАБлижний ВостокДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала