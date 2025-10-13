https://ria.ru/20251013/tramp-2048050432.html
Третьей мировой войны не будет, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что третьей мировой войны не будет. РИА Новости, 13.10.2025
Третьей мировой войны не будет, заявил Трамп
