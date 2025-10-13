https://ria.ru/20251013/tramp-2048047252.html
Трамп объявил о наступлении мира на Ближнем Востоке
Трамп объявил о наступлении мира на Ближнем Востоке - РИА Новости, 13.10.2025
Трамп объявил о наступлении мира на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп заявил мировым лидерам на саммите по сектору Газа, что с подписанием мирного документа на Ближнем Востоке наступил мир. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T19:50:00+03:00
