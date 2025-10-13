Рейтинг@Mail.ru
Трамп объявил о наступлении мира на Ближнем Востоке - РИА Новости, 13.10.2025
19:36 13.10.2025 (обновлено: 19:50 13.10.2025)
Трамп объявил о наступлении мира на Ближнем Востоке
Трамп объявил о наступлении мира на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп заявил мировым лидерам на саммите по сектору Газа, что с подписанием мирного документа на Ближнем Востоке наступил мир. РИА Новости, 13.10.2025
дональд трамп
в мире
сша
ближний восток
саммит по газе в египте
дональд трамп, в мире, сша, ближний восток, саммит по газе в египте
Дональд Трамп, В мире, США, Ближний Восток, Саммит по Газе в Египте

Трамп объявил о наступлении мира на Ближнем Востоке

© Getty Images / PoolПрезидент США Дональд Трамп с подписанным соглашением на саммите, посвященном прекращению войны в секторе Газа в Шарм-эль-Шейхе, Египет. 13 октября 2025
Президент США Дональд Трамп с подписанным соглашением на саммите, посвященном прекращению войны в секторе Газа в Шарм-эль-Шейхе, Египет. 13 октября 2025
ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 13 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил мировым лидерам на саммите по сектору Газа, что с подписанием мирного документа на Ближнем Востоке наступил мир.
"С историческим соглашением, которое мы только что подписали, молитвы миллионов наконец были услышаны. Вместе мы достигли невозможного: наконец-то у нас мир на Ближнем Востоке", - следует из выдержки речи Трампа, которую распространил Белый дом.
Дональд ТрампВ миреСШАБлижний ВостокСаммит по Газе в Египте
 
 
