https://ria.ru/20251013/tramp-2048046698.html
Трамп назвал мирную сделку по Газе крупнейшей и самой сложной
Трамп назвал мирную сделку по Газе крупнейшей и самой сложной - РИА Новости, 13.10.2025
Трамп назвал мирную сделку по Газе крупнейшей и самой сложной
Мирная сделка по сектору Газа - "крупнейшая и самая сложная", заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T19:35:00+03:00
2025-10-13T19:35:00+03:00
2025-10-13T19:41:00+03:00
дональд трамп
саммит по газе в египте
в мире
сша
шарм-эш-шейх
абдель фаттах ас-сиси
египет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048032010_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f5c01a446452718cb1aeccdb9024685c.jpg
https://ria.ru/20251013/konflikt-1915630213.html
сша
шарм-эш-шейх
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048032010_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_74a488accbf8d9b8a009ce3f9ce16577.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, саммит по газе в египте, в мире, сша, шарм-эш-шейх, абдель фаттах ас-сиси, египет
Дональд Трамп, Саммит по Газе в Египте, В мире, США, Шарм-эш-Шейх, Абдель Фаттах ас-Сиси, Египет