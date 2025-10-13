Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал мирную сделку по Газе крупнейшей и самой сложной - РИА Новости, 13.10.2025
19:35 13.10.2025 (обновлено: 19:41 13.10.2025)
Трамп назвал мирную сделку по Газе крупнейшей и самой сложной
Мирная сделка по сектору Газа - "крупнейшая и самая сложная", заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 13.10.2025
дональд трамп, саммит по газе в египте, в мире, сша, шарм-эш-шейх, абдель фаттах ас-сиси, египет
Дональд Трамп, Саммит по Газе в Египте, В мире, США, Шарм-эш-Шейх, Абдель Фаттах ас-Сиси, Египет

Трамп назвал мирную сделку по Газе крупнейшей и самой сложной

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси
ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 13 окт - РИА Новости. Мирная сделка по сектору Газа - "крупнейшая и самая сложная", заявил президент США Дональд Трамп.
Саммит по прекращению войны в секторе Газа начался в понедельник вечером в египетском городе Шарм-эш-Шейх, трансляцию ведет канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси. Председателями саммита являются ас-Сиси и его американский коллега Дональд Трамп. На саммите Трамп подписал договор о прекращении конфликта.
"Это крупнейшая и самая сложная сделка", - сказал Трамп после подписания документа.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Дональд ТрампСаммит по Газе в ЕгиптеВ миреСШАШарм-эш-ШейхАбдель Фаттах ас-СисиЕгипет
 
 
