Трамп подписал мирную сделку по Газе
Президент США Дональд Трамп подписал договор о прекращении конфликта в секторе Газа на саммите в Египте, следует из трансляции Fox News. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T19:33:00+03:00
2025-10-13T19:33:00+03:00
2025-10-13T19:38:00+03:00
в мире
сша
египет
дональд трамп
обострение палестино-израильского конфликта
саммит по газе в египте
сша
египет
Трамп подписал договор о прекращении огня в секторе Газа на саммите в Египте