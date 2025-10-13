Рейтинг@Mail.ru
Трамп подписал мирную сделку по Газе
19:33 13.10.2025
Трамп подписал мирную сделку по Газе
Трамп подписал мирную сделку по Газе
Президент США Дональд Трамп подписал договор о прекращении конфликта в секторе Газа на саммите в Египте, следует из трансляции Fox News. РИА Новости, 13.10.2025
2025
Трамп подписал мирную сделку по Газе

Трамп подписал договор о прекращении огня в секторе Газа на саммите в Египте

ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 13 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал договор о прекращении конфликта в секторе Газа на саммите в Египте, следует из трансляции Fox News.
"Это действительно очень важное подписание", - сказал Трамп.
