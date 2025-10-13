https://ria.ru/20251013/tramp-2048044260.html
Трамп надеется, что палестинцы смогут остаться в секторе Газа
Трамп надеется, что палестинцы смогут остаться в секторе Газа - РИА Новости, 13.10.2025
Трамп надеется, что палестинцы смогут остаться в секторе Газа
Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется, что жители сектора Газа, возвращающиеся домой, смогут там остаться. РИА Новости, 13.10.2025
сша
