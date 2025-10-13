Рейтинг@Mail.ru
Трамп надеется, что палестинцы смогут остаться в секторе Газа - РИА Новости, 13.10.2025
19:27 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/tramp-2048044260.html
Трамп надеется, что палестинцы смогут остаться в секторе Газа
Трамп надеется, что палестинцы смогут остаться в секторе Газа - РИА Новости, 13.10.2025
Трамп надеется, что палестинцы смогут остаться в секторе Газа
Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется, что жители сектора Газа, возвращающиеся домой, смогут там остаться. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T19:27:00+03:00
2025-10-13T19:27:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
обострение палестино-израильского конфликта
сша
в мире, сша, дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, США, Дональд Трамп, Обострение палестино-израильского конфликта
Трамп надеется, что палестинцы смогут остаться в секторе Газа

Трамп надеется, что возвращающиеся в сектор Газа палестинцы смогут там остаться

ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 13 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется, что жители сектора Газа, возвращающиеся домой, смогут там остаться.
"Думаю, да. Надеюсь, что да", - сказал Трамп в интервью Fox News, отвечая на вопрос, смогут ли палестинцы, которые возвращаются в сектор Газа на фоне мирной сделки, организованной его администрацией, там остаться.
В миреСШАДональд ТрампОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
