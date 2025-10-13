Рейтинг@Mail.ru
19:21 13.10.2025 (обновлено: 19:30 13.10.2025)
Трамп долго не отпускал руку Макрона во время фотографирования в Египте
ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 13 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп долго не хотел отпускать руку французского коллеги Эммануэля Макрона во время фотографирования в Египте на открытии саммита по Газе.
Саммит по прекращению войны в секторе Газа, который проходит в египетском Шарм-эш-Шейхе, начался с фотографирования: мировые лидеры один за другим подходят к Трампу, пожимают руку и фотографируются.
Рукопожатие Трампа и Макрона продолжалось несколько секунд: президент США уверенно "схватил" французского коллегу за руку и не хотел отпускать. Впоследствии, однако, все же "освободил".
Лидеры стран также коротко что-то обсудили – по кадрам неясно, о чем именно шла беседа.
Видео транслировали СМИ.
В миреСШАЕгипетШарм-эш-ШейхДональд ТрампЭммануэль МакронСаммит по Газе в Египте
 
 
