Трамп рассказал о контактах с лидерами Ирана
Трамп рассказал о контактах с лидерами Ирана - РИА Новости, 13.10.2025
Трамп рассказал о контактах с лидерами Ирана
Контакты США и Ирана проходят "довольно часто", заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. РИА Новости, 13.10.2025
Трамп рассказал о контактах с лидерами Ирана
Трамп высказался о частоте контактов между США и Ираном