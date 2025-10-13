https://ria.ru/20251013/tramp-2048037472.html
Трамп назвал Иран продуктивным партнером
Трамп назвал Иран продуктивным партнером - РИА Новости, 13.10.2025
Трамп назвал Иран продуктивным партнером
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран, которого он охарактеризовал как главного "задиру" на Ближнем Востоке, в конечном счете может стать "крайне... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T18:55:00+03:00
2025-10-13T18:55:00+03:00
2025-10-13T18:58:00+03:00
иран
в мире
сша
ближний восток
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025089450_0:50:3072:1778_1920x0_80_0_0_a4021abd014a32f695517d3950156708.jpg
https://ria.ru/20251013/tramp-2048028093.html
иран
сша
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025089450_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5a3a8bbec860a1fc9aff95c4df0e23a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, в мире, сша, ближний восток, дональд трамп
Иран, В мире, США, Ближний Восток, Дональд Трамп
Трамп назвал Иран продуктивным партнером
Трамп назвал Иран продуктивным партнером для многих стран