Трамп назвал Иран продуктивным партнером
18:55 13.10.2025
Трамп назвал Иран продуктивным партнером
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран, которого он охарактеризовал как главного "задиру" на Ближнем Востоке, в конечном счете может стать "крайне... РИА Новости, 13.10.2025
Трамп назвал Иран продуктивным партнером

ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 13 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран, которого он охарактеризовал как главного "задиру" на Ближнем Востоке, в конечном счете может стать "крайне продуктивным" партнером для многих стран.
"Я считаю, что главный задира Ближнего Востока может в конечном счете оказаться очень продуктивным партнером для большого числа государств", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News, опубликованном в ходе визита главы США на Ближний Восток.
По словам Трампа, Вашингтон и Тегеран поддерживают контакты, и из этих бесед следует, что "последнее, чего хочет Иран - возобновить свою ядерную программу".
