Ас-Сиси высоко оценил усилия Трампа по Газе
Ас-Сиси высоко оценил усилия Трампа по Газе
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил на встрече в Шарм-эш-Шейхе с президентом США Дональдом Трампом, что считал его единственным человеком, способным...
ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 13 окт - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил на встрече в Шарм-эш-Шейхе с президентом США Дональдом Трампом, что считал его единственным человеком, способным завершить войну в секторе Газа.
"Я был уверен, что вы - единственный человек, который может завершить войну (в Газе - ред.)", - сказал ас-Сиси в ходе встречи, которую транслировала его канцелярия.
Палестинское движение ХАМАС в понедельник в рамках соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что, Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки, они были отправлены на Западный берег, в Иерусалим и за границу.