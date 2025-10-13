Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что хотел бы снять санкции с Ирана - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:25 13.10.2025 (обновлено: 19:09 13.10.2025)
https://ria.ru/20251013/tramp-2048029720.html
Трамп заявил, что хотел бы снять санкции с Ирана
Трамп заявил, что хотел бы снять санкции с Ирана - РИА Новости, 13.10.2025
Трамп заявил, что хотел бы снять санкции с Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил о желании отменить рестрикции в отношении Ирана. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T18:25:00+03:00
2025-10-13T19:09:00+03:00
в мире
сша
иран
египет
дональд трамп
саммит по газе в египте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048032010_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f5c01a446452718cb1aeccdb9024685c.jpg
https://ria.ru/20251011/tramp-2047663122.html
https://ria.ru/20251013/tramp-2047969852.html
сша
иран
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048032010_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_74a488accbf8d9b8a009ce3f9ce16577.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, египет, дональд трамп, саммит по газе в египте
В мире, США, Иран, Египет, Дональд Трамп, Саммит по Газе в Египте
Трамп заявил, что хотел бы снять санкции с Ирана

Трамп назвал условие снятия санкций с Ирана

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси
Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси
Читать ria.ru в
Дзен
ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 13 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о желании отменить рестрикции в отношении Ирана.
«

"Я бы хотел снять санкции с Ирана, когда они будут к этому готовы. На самом деле они не смогут выжить в условиях этих санкций: они слишком жесткие", — сказал он.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Трамп завершил десять войн, чтобы начать одиннадцатую
11 октября, 08:00

Сегодня Трамп прибыл в Египет для участия в саммите по урегулированию конфликта в секторе Газа.

Президент также подчеркнул, что сделка по прекращению огня в анклаве была бы невозможной, если бы США ранее не приняли решение нанести удары по заводам по обогащению урана, расположенным на иранской территории.
Кроме того, глава Белого дома заявил, что контакты Вашингтона и Тегерана проходят довольно часто, а Иран дал понять, что готов к дипломатии.
«
"Я считаю, что главный задира Ближнего Востока может в конечном счете оказаться очень продуктивным партнером для большого числа государств", — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.
В конце июля администрация президента США ввела крупнейший пакет санкций против Ирана. По словам министра финансов Скотта Бессента, эти меры нацелены на "элиту режима".
Президент США Дональд Трамп выступает в парламенте Израиля - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Трамп заявил, что не верит в возобновление ядерной программы Ирана
дополняется ...
 
В миреСШАИранЕгипетДональд ТрампСаммит по Газе в Египте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала