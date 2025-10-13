Трамп заявил, что хотел бы снять санкции с Ирана

ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 13 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о желании отменить рестрикции в отношении Ирана.
"Я бы хотел снять санкции с Ирана, когда они будут к этому готовы. На самом деле они не смогут выжить в условиях этих санкций: они слишком жесткие", — сказал он.
11 октября, 08:00
Сегодня Трамп прибыл в Египет для участия в саммите по урегулированию конфликта в секторе Газа.
Президент также подчеркнул, что сделка по прекращению огня в анклаве была бы невозможной, если бы США ранее не приняли решение нанести удары по заводам по обогащению урана, расположенным на иранской территории.
Кроме того, глава Белого дома заявил, что контакты Вашингтона и Тегерана проходят довольно часто, а Иран дал понять, что готов к дипломатии.
"Я считаю, что главный задира Ближнего Востока может в конечном счете оказаться очень продуктивным партнером для большого числа государств", — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.
В конце июля администрация президента США ввела крупнейший пакет санкций против Ирана. По словам министра финансов Скотта Бессента, эти меры нацелены на "элиту режима".